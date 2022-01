Supprimer les rayures de l’écran du téléphone portable : 3 méthodes d’aide

Quiconque possède un smartphone aura tôt ou tard des rayures sur l’écran. Cela peut difficilement être évité avec une utilisation quotidienne. Lorsqu’il y a trop de rayures ou que les rayures individuelles sont trop grosses, il est temps de faire quelque chose. Si vous faites une petite recherche sur Internet, vous trouverez notamment trois supposées solutions : des kits de polish ou anti-rayures, du dentifrice et du bicarbonate de soude.

Kit anti-rayures Hama

Vous obtenez le kit Hama avec deux vernis différents : « Repair » et « Finish ». Nous n’avons utilisé que ce dernier car on dit qu’il est bon pour enlever les micro-rayures. La pâte de réparation est destinée aux rayures plus importantes dans le verre.

Pour les petites rayures, prenez une bande de polissage blanche et fixez-la au bâton avec l’élastique fourni. Maintenant, vous appliquez la pâte de finition sur le bâton et polissez la tache sur l’écran sous une forte pression pendant environ trois minutes. Ensuite, vous nettoyez la surface avec un chiffon humide et les rayures devraient appartenir au passé.

Levure chimique : Pour la cuisson et contre les rayures ?

On dit que la poudre à pâte élimine les petites rayures sur les écrans des téléphones portables. Pour ce faire, mélangez la levure chimique avec un peu d’eau jusqu’à obtenir une masse pâteuse. Il ne devrait certainement pas être liquide, car il doit pouvoir se coincer dans les petites rayures et s’y coincer.

Le bicarbonate de soude peut-il aider contre les rayures ? Source : Unsplash/Immo Wegman

Si vous avez touché la masse, vous procédez de manière similaire à la pâte à polir du kit scratch. Vous les frottez à l’endroit souhaité sur l’écran pendant quelques minutes. Vous pouvez ensuite les retirer avec un chiffon humide et vous devriez voir les rayures s’amenuiser.

Dentifrice : Ce qui est bon pour les dents ne peut pas nuire à l’affichage

En tant que tiers, nous avons toujours le dentifrice. Il est censé polir l’écran du téléphone portable avec de petites particules, tout comme vos dents. Le processus est à nouveau similaire. Vous prenez un chiffon de polissage ou, comme nous, un bâton avec un chiffon de polissage sur le devant, appliquez du dentifrice et frottez-le soigneusement sur la zone à traiter.

Après l’avoir frotté pendant quelques minutes, essuyez le dentifrice du téléphone avec un chiffon humide et voyez les résultats.

Si rien d’autre ne vous aide : rendez-vous chez un professionnel

Le moment où une réparation professionnelle de l’écran du téléphone portable a du sens dépend de la taille et de l’étendue des rayures. Si vous avez des petites micro-rayures comme sur le smartphone dans la vidéo ci-dessus, cela ne vaut certainement pas la peine de réparer ou de remplacer l’écran. Cela semble différent si vous avez des fissures profondes dans l’écran, souvent appelées « application Spiderman » ou « application Spider ».

Non seulement ils sont gênants et inesthétiques, mais ils peuvent également affecter la fonctionnalité. Les fissures commencent souvent dans les coins de l’écran, puis avancent lentement lorsque le smartphone reçoit une petite bosse. En conséquence, la fonction tactile peut échouer à certains endroits et bien sûr vous ne pouvez rien voir directement sous les fissures. Il peut donc être judicieux de remplacer l’affichage ici.

Pour de telles réparations, de nombreux revendeurs Netcost-security.fr proposent un service de réparation qui répare l’écran rapidement et à moindre coût. Si vous avez toujours une garantie sur l’appareil, dans de nombreux cas, vous ne payez même rien du tout. Vous pouvez trouver plus d’informations sur notre page de service.

Vidéo : Éliminer les rayures de la feuille d’affichage

Il existe donc des remèdes contre les rayures sur l’écran. Mais que se passe-t-il si vous avez un protecteur d’écran très serré ou un morceau de verre pare-balles qui a des rayures dessus ? Les remèdes maison fonctionnent-ils aussi? Nous l’avons testé pour vous dans une vidéo :

En conclusion, nous pouvons affirmer : Les trois méthodes ne fonctionnent pas comme prévu sur la diapositive.

Étant donné qu’au moins le kit de polissage est conçu pour les surfaces en verre et que les deux méthodes domestiques sont censées fonctionner de la même manière, nous avons eu peu de succès sur la diapositive. Avant de vouloir supprimer les rayures de votre écran avec ces méthodes, vérifiez d’abord si vous avez également un tel film protecteur sur l’écran.

Rayures sur la montre connectée, le tracker de fitness et la tablette

Tout appareil doté d’un écran peut également le rayer. Qu’il s’agisse d’une smartwatch, d’un tracker de fitness ou d’une tablette. Ils se comportent exactement de la même manière que les smartphones. Les petites rayures ne sont pas mauvaises, puisque les gadgets sont avant tout des objets d’usage quotidien. Si vous ne les conservez pas dans la vitrine et ne les sortez jamais, tôt ou tard, ils montreront des signes d’usure.

Vous ne vous en débarrasserez pas non plus facilement avec d’autres appareils électroniques. Dans le cas de fissures plus importantes notamment, la seule solution est souvent de remplacer l’écran.

éviter les rayures

Cependant, vous pouvez éviter les rayures assez facilement avec un film de protection adapté. Vous le collez simplement sur l’écran avant que les rayures ne se produisent. Les petites rayures se trouvent donc uniquement sur le film et non plus sur l’écran lui-même.S’il y a trop de rayures, il suffit de remplacer le film et l’écran aura l’air neuf.

Un film protecteur peut absorber les petites rayures. Source : Hama

Ces films sont disponibles pour les smartphones, les tablettes et aussi les smartwatches. Assurez-vous de commander la bonne taille. De plus, il doit être résistant aux rayures, antireflet et amovible sans laisser de résidus. La feuille ne vous protégera pas des grosses déchirures qui se produisent lorsque vous faites tomber le smartphone. Mais vous êtes protégé contre les dommages mineurs et les rayures.