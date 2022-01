Netflix augmente les prix à tous les niveaux pour les abonnés américains

Vue d’ensemble : Netflix augmente le prix de son service d’abonnement au streaming aux États-Unis pour la deuxième fois pendant la pandémie. Avec plus de choix de divertissement que jamais auparavant, Netflix utilisera l’argent supplémentaire pour continuer à offrir aux abonnés un large éventail d’options de qualité sur sa plate-forme.

Un compte Netflix de base, qui permet de diffuser sur un seul appareil à la fois et n’inclut pas de contenu HD ou 4K, coûte désormais un dollar plus cher par mois à 9,99 $. Le passage au niveau standard vous permet de regarder sur deux écrans simultanément et inclut du contenu HD pour 15,49 $ par mois, une hausse de 1,50 $ par rapport au tarif précédent.

Le forfait premium de premier plan permet quatre flux simultanés ainsi que du contenu 4K Ultra HD lorsqu’il est disponible. Cela vous coûtera désormais 19,99 $ par mois, contre 17,99 $ auparavant.

Les tarifs augmentent également au Canada, le forfait standard étant désormais au prix de 16,49 CAD par mois.

Un porte-parole a déclaré à Reuters qu’ils mettaient à jour les prix afin de pouvoir continuer à offrir une grande variété d’options de divertissement de qualité. « Comme toujours, nous proposons une gamme de plans afin que les membres puissent choisir un prix qui correspond à leur budget », a ajouté le porte-parole.

La valeur de l’action dans Netflix a grimpé d’environ 20 $ aux nouvelles, mais a fermé après avoir perdu la moitié de ces gains à 525,69 $.

Netflix a augmenté ses prix pour la dernière fois aux États-Unis en octobre 2020, ajoutant 1 $ au niveau standard et 2 $ au niveau premium. Le niveau de base est resté inchangé lors de la dernière vague de hausses de prix.

Avec les nouveaux tarifs, Netflix est désormais nettement plus cher que les services de streaming concurrents. HBO Max peut être acheté pour 7,99 $ par mois pendant une année complète, comme Disney +. Le pack Disney, qui comprend Disney +, ESPN + et la version financée par la publicité de Hulu, est au prix de 13,99 $ par mois.

Crédit image : David Balev