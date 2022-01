Microsoft veut renforcer sa position contre le harcèlement sexuel dans l’entreprise

Cette nouvelle n’a pas grand-chose à voir avec la technologie, mais au final, les grandes entreprises sont composées de personnes. Ces personnes se considèrent parfois au-dessus du bien et du mal et des problèmes peuvent survenir. Chez Microsoft, dans le but de ne pas faire comme Activision-Blizzard ont décidé de renforcer leur position contre le harcèlement sexuel et auront un cabinet d’avocats pour cela.

Microsoft luttera contre le harcèlement sexuel et la discrimination sexuelle dans l’entreprise

À la suite d’une résolution des actionnaires, le conseil d’administration de Microsoft a accepté d’entreprendre un examen de l’efficacité des politiques et pratiques de l’entreprise en matière de harcèlement sexuel et de discrimination sexuelle.

La réalité est que Microsoft a déjà eu une situation délicate avec Bill Gates lui-même. Il avait harcelé sexuellement des employés de rang inférieur et avait eu une liaison avec une subordonnée qui a duré plusieurs années. L’examen sera effectué par le cabinet d’avocats Arent Fox, qui effectuera les travaux suivants :

Cela conduira à la publication d’un rapport de transparence évaluant l’efficacité des politiques, de la formation et des politiques connexes de l’entreprise en matière de harcèlement sexuel et de discrimination sexuelle sur le lieu de travail. Cela comprendra un examen des préoccupations soulevées par les employés en 2019 dans le fil de discussion « Besoin d’assistance », les mesures que l’entreprise a prises pour répondre à ces préoccupations et des mesures supplémentaires qui pourraient encore renforcer ces protections. L’examen comprendra également une analyse des politiques, des pratiques et des engagements visant à créer un environnement de travail sûr et inclusif.

Le rapport résumera les résultats de toute enquête de harcèlement sexuel au cours de cette même période contre des membres du conseil d’administration et de l’équipe de direction de l’entreprise, y compris les allégations selon lesquelles un comité du conseil d’administration a enquêté à partir de 2019 et impliqué Bill Gates.

Il évaluera les mesures qui ont été prises pour responsabiliser les employés, y compris les cadres, en cas de harcèlement sexuel ou de discrimination fondée sur le sexe.

Cela comprendra des données sur le nombre de cas de harcèlement sexuel ayant fait l’objet d’une enquête et leur résolution.

Satya Nadella se tourne vers la proposition

Pour sa part, Satya Nadella, président et chef de la direction de Microsoft, a déclaré que « Notre culture reste notre priorité numéro un, et l’ensemble du conseil d’administration apprécie l’importance cruciale d’un environnement sûr et inclusif pour tous les employés de Microsoft. Nous nous engageons non seulement à examiner le rapport, mais à apprendre de l’évaluation afin de pouvoir continuer à améliorer l’expérience de nos employés. J’accepte cet examen complet comme une opportunité de continuer à m’améliorer. »

Il ne faut pas prendre cela comme une plaisanterie, c’est une situation qui porte une grande gravité. Nous espérons que cette action de Microsoft servira d’exemple aux autres entreprises et changera la donne dans toutes les entreprises du secteur.