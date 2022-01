Final Fantasy XIV revient en vente le 25 janvier

Récapitulatif : Square Enix a suspendu en décembre les ventes de Final Fantasy XIV après le lancement du pack d’extension Endwalker qui a attiré plus de joueurs que les serveurs du jeu n’étaient équipés pour en gérer. Nous avons maintenant une mise à jour du producteur et du réalisateur du jeu détaillant les modifications qui ont été apportées et ce qui se passe ensuite.

Pour commencer, Naoki Yoshida a déclaré avoir décidé d’ouvrir le centre de données océanien deux semaines plus tôt que prévu. Il sera désormais mis en ligne le 25 janvier, et ils ajoutent cinq nouveaux mondes dès le début et suppriment les frais de transfert.

De plus, le service de transfert du monde d’origine reviendra le 26 janvier et sera disponible pour tous les joueurs dans tous les centres de données.

Ailleurs, Yoshida a déclaré qu’ils prévoyaient une expansion majeure du serveur en deux phases en Amérique du Nord. La première phase devrait être mise en œuvre en août 2022 et verra l’ajout d’un nouveau centre de données logique et de quatre nouveaux mondes. La deuxième phase de l’été 2023 verra Square Enix ajouter quatre autres mondes au nouveau centre de données logique.

Un nouveau centre de données logique est également en préparation au Japon – qui sera mis en œuvre vers juillet 2022 – et en Europe, quatre nouveaux mondes viendront s’ajouter aux deux centres de données logiques existants (deux par) en juillet 2022. Phase deux de la l’expansion verra l’ajout d’un nouveau centre de données logique avec huit nouveaux mondes.

À la lumière de ces changements, Square Enix reprendra les ventes de Final Fantasy XIV le 25 janvier. Yoshida a déclaré qu’il se réservait le droit de suspendre à nouveau les ventes en cas de retour de la congestion des serveurs.