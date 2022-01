Google TV pourrait s’étendre à la forme physique, apporter de meilleures capacités de maison intelligente et plus encore dans un avenir proche

En bref : Google Android TV est présent sur les téléviseurs intelligents fabriqués par de nombreux équipementiers parmi les plus importants du secteur. Cependant, Google TV, l’interface utilisateur / lanceur développée par Google qui se trouve au-dessus du système d’exploitation, n’est pas aussi célèbre. Google prévoit d’améliorer cela en 2022, en apportant de nouvelles fonctionnalités et en améliorant les applications des fournisseurs de contenu.

Le directeur de la gestion des produits, Rob Caruso, a décrit une partie de ce que nous pouvons attendre de l’interface utilisateur de Google TV en 2022. Il n’a fait aucune annonce préalable ferme, choisissant plutôt de fournir une ligne directrice générale de la recherche de Google.

Certaines des nouvelles fonctionnalités pourraient être liées au fitness, offrant des intégrations avec les services de fitness de Google (Google Fit, Fitbit) et des services tiers. Caruso a également mentionné une meilleure intégration avec les commandes de la maison intelligente, similaire aux nouvelles fonctionnalités trouvées sur les appareils Android. De plus, les utilisateurs de Google TV peuvent également s’attendre à plus d’applications de communication telles que Zoom et à plus de chaînes de télévision en direct gratuites, permettant aux utilisateurs de regarder du contenu même s’ils n’ont pas d’abonnement actif auprès d’un fournisseur de contenu.

En plus de parier sur de nouvelles fonctionnalités, Google souhaite également améliorer les applications des fournisseurs de contenu existants, y compris Netflix, qui ne permet toujours pas aux utilisateurs d’ajouter des films et des émissions à la liste de surveillance de Google TV. Caruso a promis que « les choses iront mieux », mais nous devrons attendre et voir comment les choses se dérouleront.

Caruso s’attend à ce que les nouvelles fonctionnalités et améliorations des applications des fournisseurs de contenu augmentent l’adoption de Google TV. À l’heure actuelle, Google compte 250 partenaires d’appareils dans le monde, dont sept font partie des plus grands équipementiers de télévision du secteur. Cependant, la plupart d’entre eux utilisent l’ancien Android TV ou des versions personnalisées.

« Au fil du temps, notre pari et notre désir est que l’expérience Google TV sera le choix préféré pour nous et nos partenaires que nous déployons, mais Android TV est toujours là et il est toujours en cours de déploiement, et il est évidemment toujours pris en charge », a déclaré Caruso.

Compte tenu des 110 millions de téléviseurs Android actifs par mois dans le monde, TCL est probablement le FEO vendant le plus de téléviseurs Google. Au CES 2022, le fabricant de téléviseurs affirme vendre environ 10 millions de téléviseurs Android et Google par an. C’est près de 10% de l’ensemble du marché Android TV. Lors du CES, la société a également annoncé sa nouvelle Google TV 8K à 10 000 $.