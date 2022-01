TSMC annonce des bénéfices records et dépensera 44 milliards de dollars pour améliorer sa capacité en 2022

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La pénurie de puces peut être une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, mais ce n’est pas une période déprimante pour TSMC. Le fabricant de puces a annoncé aujourd’hui des bénéfices trimestriels records, a relevé ses prévisions de croissance et a annoncé qu’il dépenserait entre 40 et 44 milliards de dollars pour améliorer ses capacités en 2022.

La demande sans précédent de composants signifie que les fabricants de puces ont leurs commandes pleines et ont du mal à répondre à la demande. En conséquence, le chiffre d’affaires de TSMC a augmenté de 24,1% à 15,74 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, tandis que le bénéfice net a bondi à 166,2 milliards de dollars (6,01 milliards de dollars) contre 142,8 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant les attentes des analystes.

Le résultat net de l’entreprise devrait être tout aussi sain au cours du premier trimestre 2022. Il prévoit des ventes de 16,6 à 17,2 milliards de dollars au premier trimestre, soit au moins 5 % de plus que les estimations.

Il semble que TSMC n’envisage pas de ralentissement de la demande de puces au cours des prochaines années. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’investir massivement dans de nouvelles usines dans différentes régions, dépensant entre 40 et 44 milliards de dollars pour l’extension et la mise à niveau de la capacité en 2022. Bloomberg rapporte que le chiffre est de 10 milliards de plus que ce qu’il a dépensé l’année dernière et 43% de plus que les 25 $ à 28 milliards de dollars qu’Intel prévoit de consacrer à la fabrication de puces en 2022.

Le directeur général de TSMC, CC Wei, a déclaré lors d’un briefing en ligne sur les résultats (via Reuters) que le fabricant de puces entrait dans une période de croissance structurelle plus élevée. La société s’attend à ce que la « mégatendance industrielle pluriannuelle » de la demande élevée de puces soit stimulée par les nouvelles technologies et a relevé ses objectifs de taux de croissance annuel de 10 à 15 % à 15 % – 20 %. Wei a ajouté que tout risque d’offre excédentaire dans les années à venir serait atténué par l’augmentation de la demande de produits technologiques tels que les voitures électriques.

« Même si une correction devait se produire, nous pensons qu’elle pourrait être moins volatile pour TSMC en raison de notre position de leader technologique et de la mégatendance structurelle », a déclaré Wei.

La pénurie de puces a toujours un impact sur les prix et la disponibilité des GPU, des contrôleurs SSD avec une interface PCIe 3.0, de la RAM DDR5, des consoles, des véhicules, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers courants. Cela a même poussé Sony à augmenter la production de PS4 car personne ne pouvait acheter une PS5.

Mais il y a eu récemment des signes positifs. Les fabricants de cartes graphiques, dont Gigabyte, Asus, MSI et ASRock, s’attendent à ce que les livraisons augmentent cette année à mesure que la demande minière diminue grâce au passage prochain d’Ethereum d’un mécanisme de preuve de travail à une preuve de participation. De plus, les pénuries de matériel pour les PC ont commencé à s’atténuer en novembre 2021. La crise des puces pourrait encore durer un certain temps, mais nous devrions commencer à voir l’offre et la demande se stabiliser un peu dans un proche avenir.