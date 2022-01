Handbrake 1.5.1 nécessitera Windows 10 et .NET 6 pour fonctionner

Handbrake, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un programme multiplateforme populaire pour le transcodage de fichiers audio et vidéo. Il a récemment atteint la version 1.5.1 avec de nombreuses améliorations, dont l’une concerne les nouvelles exigences minimales pour Windows.

Exigences relatives aux changements de frein à main : Windows 10 et .NET 6 comme exigences minimales

Ce n’est pas nouveau de voir comment de plus en plus de programmes nécessitent Windows 10 comme version minimale pour exécuter leurs applications, avec toujours un an de support pour Windows 8.1 et Windows 7. Nous l’avons vu précédemment avec Paint.NET et maintenant nous voyons le même exemple avec Handbrake.

Handbrake dans sa version 1.5.1 nécessitera Windows 10 comme version minimale pour exécuter son application, en laissant de côté les versions précédentes de Windows. La dernière version qui sera disponible pour les versions antérieures à Windows 10 sera la version 1.4.2, qui peut être téléchargée sur votre GitHub.

Cette nouvelle version nécessite également .NET 6 comme version minimale pour fonctionner. Les utilisateurs qui n’ont pas encore installé la version 6 de .NET devront le faire pour utiliser l’application.

En plus des modifications apportées aux exigences minimales, cette nouvelle version met à jour la plupart des bibliothèques dont vous avez besoin pour le transcodage de fichiers et de nombreuses corrections de bogues pour toutes les plateformes.