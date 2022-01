Le rapport de fiabilité de Puget montre que les SSD de Samsung échouent le moins

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le constructeur de postes de travail/serveurs personnalisés Puget Systems a publié une ventilation des taux d’échec trouvés dans le matériel qu’il a vendu tout au long de 2021. Il y a des résultats intéressants, qui viennent avec certaines mises en garde, mais le plus important à retenir semble être que si vous voulez un lecteur de stockage fiable , les SSD Samsung sont un bon pari.

Puget note qu’étant donné que chaque pièce qu’il utilise dans ses systèmes passe par un processus de qualification complet, les taux d’échec signalés ici sont probablement inférieurs à la moyenne du secteur. « Cela signifie que nos taux d’échec relatifs entre certains groupes de matériel peuvent ne pas correspondre à ce que vous verriez si vous deviez créer votre propre système, ou même acheter un poste de travail auprès d’autres fabricants d’ordinateurs », indique-t-il.

De plus, Puget n’inclut pas les défaillances qui, selon lui, ont été causées accidentellement par des employés ou des clients, ou quoi que ce soit lié aux dommages dus à l’expédition. De plus, il n’inclut que les groupes de matériel pour lesquels il dispose de quantités de données statistiquement significatives.

En commençant par les processeurs, les processeurs Intel de 11e génération ont de loin les taux d’échec les plus élevés : 5,28 % en magasin (lors des tests, avant d’être envoyés) et 1,32 % sur le terrain (chez les clients). Cependant, les processeurs de 10e génération de Team Blue avaient de meilleurs taux d’échec combinés que toutes les offres d’AMD. Les processeurs Intel Xeon ont également eu de faibles taux d’échec, bien que cette catégorie ait enregistré le moins de ventes. Puget note qu’il n’y avait pas assez de puces Alder Lake de 12e génération à inclure dans les chiffres.

Passant aux cartes vidéo, la série Quadro RTX a connu le plus d’échecs. Cela était dû à un problème de fabrication avec le port USB-C VirtualLink sur le RTX 4000. « Toutes celles que nous avons reçues à partir de mai 2020 étaient défectueuses, donc une grande partie de notre inventaire de ces cartes a échoué à nos tests ici – et pendant longtemps peu de temps après cette découverte, nous avons cessé de les offrir », écrit Puget.

Fait intéressant, les cartes de la série Founders Edition RTX 3000 de Nvidia étaient plus fiables que celles des partenaires AIB.

Dans les disques de stockage, les SSD Samsung affichent des taux d’échec extrêmement faibles à la fois en magasin et sur le terrain, une tendance qui, selon Puget, se poursuit depuis des années. Plus de 1 000 870 disques EVO et QVO ont été vendus au cours de la période couverte, sans aucune défaillance signalée. La société note qu’elle a vendu plus de 35 000 disques Samsung au cours de son histoire enregistrée, mais que moins de 100 sont en panne.

Consultez le rapport pour la ventilation complète, y compris les taux d’échec des blocs d’alimentation et de la mémoire DDR4.

h/t : Matériel de Tom