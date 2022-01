Sony dévoile les jeux PlayStation 4 et PlayStation 5 les plus téléchargés de 2021

En bref : Sony a révélé les jeux les plus téléchargés pour ses plateformes PlayStation 4, PlayStation 5 et PlayStation VR sur toute l’année 2021. Et s’il y a une chose que les graphiques illustrent, c’est que beaucoup de propriétaires de consoles aiment vraiment les titres sportifs et Appel du devoir.

Sony a divisé ses classements en deux régions : les États-Unis/Canada et l’UE. En regardant la PS5 de génération actuelle, NBA 2K22 est en tête des charts dans le premier domaine, tandis qu’un autre jeu de sport a été le plus téléchargé dans l’UE l’année dernière, FIFA 22. Mais Call of Duty: Vanguard a pris la deuxième place dans les deux endroits.

Sur PS4, il est étonnant de constater que, huit ans après son lancement sur la console, le titre le plus téléchargé aux États-Unis/au Canada en 2021 était Grand Theft Auto V. Le record de Rockstar était également le deuxième titre le plus téléchargé dans l’UE. , battu uniquement par FIFA 22.

Les États-Unis/le Canada et l’UE ont vu les trois mêmes titres que leurs jeux de réalité virtuelle les plus téléchargés en 2021 : Beat Sabre, Job Simulator et Superhot VR, dans cet ordre. De plus, Sony a inclus une catégorie free-to-play (PS4 + PS5) qui est sans surprise dominée par Fortnite, Rocket League et Call of Duty: Warzone. Ce qui est surprenant, c’est de voir eFootball 2022 à la quatrième place du classement de l’UE, bien que de nombreuses personnes l’aient probablement téléchargé juste pour voir à quel point le pire jeu de Steam est vraiment mauvais.

Dans l’ensemble, Call of Duty occupe 11 des 60 places dans tous les classements et il existe 20 jeux de sport.

Hier, il a été rapporté que Sony avait prévu d’arrêter la production de la PlayStation 4 à la fin de l’année dernière ou dans le courant de 2022, mais la société a maintenant décidé d’augmenter la production de sa console de dernière génération en réponse aux pénuries de PlayStation 5.