Le développeur qui a arnaqué un jeu déjà arnaqué s’excuse de l’avoir arnaqué

Dans le contexte : si vous n’avez jamais entendu parler de Wordle, vous êtes pardonné, même si cela semble être la chose « in » dont il faut parler sur les réseaux sociaux en ce moment. Wordle est un jeu de réflexion uniquement disponible sur Internet et ne propose qu’un seul puzzle par jour. Malgré ses limites, sa popularité est devenue virale, avec des applications de copie non officielles apparaissant dans les magasins d’applications.

Wordle est une pièce de théâtre sur le nom de famille du créateur, Josh Wardle. Le jeu se joue comme le jeu de chevilles multicolores, Mastermind, mais avec des mots de cinq lettres à la place. Les joueurs ont six chances de deviner le mot du jour tout en recevant des commentaires sur la présence et la position de chaque lettre dans la conjecture. Vous pouvez jouer gratuitement une fois par jour sur le site Wordle de Wardle.

L’entrepreneur new-yorkais autoproclamé Zach Shakked a récemment soumis sa version iOS du jeu sur l’App Store et l’a supprimée en moins de 48 heures. Il n’est pas clair si le créateur du jeu original a déposé une réclamation pour droit d’auteur auprès d’Apple ou si la publicité provoquée par l’attitude pompeuse de Shakked a alerté la firme de Cupertino de l’arnaque flagrante.

Ceci est absurde. 450 essais à 1h du matin hier soir, maintenant à 950 et en obtenant de nouveaux toutes les minutes. 12 000 téléchargements, 28e rang pour le jeu de mots et 4e résultat pour « wordle » dans l’App Store. On va sur la putain de lune. pic.twitter.com/fE7fsgYVJC – Zach (@zachshakked) 11 janvier 2022

À son honneur, Shakked a apporté quelques modifications au jeu en ajoutant des variantes de quatre, six et sept mots. Il a également introduit une version payante qui permet aux joueurs d’accéder à des puzzles illimités au lieu d’une fois par jour.

Malgré ses changements, Shakked a été critiqué sur Twitter après s’être vanté de la qualité de son application. A noter en particulier le développeur Andy Baio appel La tactique de Shakked « si grossière ».

« Ce gars a cloné sans vergogne Wordle (nom et tous) en tant que jeu iOS F2P avec des achats intégrés et se vante de ses performances et de la façon dont il s’en tirera parce que Josh Wardle n’en a pas fait la marque », a tweeté Baio . « Tellement dégueulasse. »

Shakked s’est défendu, soulignant que Wordle est une arnaque du jeu télévisé des années 1980 Lingo. Il a également dit qu’il était justifié de voler le nom parce que Wardle n’a jamais marque déposée cela, mais Baio n’en achetait rien.

« Il y a eu des jeux avec des mécanismes similaires remontant au moins au 19ème siècle – le jeu télévisé des années 1980 Lingo était loin d’être le premier – mais ce type a plagié le nom et l’interface de Wordle comme une saisie d’argent nue », a déclaré Baio.

Je méprise absolument les imitateurs. La copie éhontée est tellement stupide. Inspirez-vous des autres. Pourquoi font-ils ça ? Pourquoi est-ce une bonne fonctionnalité pour les utilisateurs ? Comment pouvons-nous construire sur cela? Copier/coller des idées/fonctionnalités sans vergogne ne vous mènera nulle part. – Zach (@zachshakked) 22 juin 2021

D’autres ont souligné l’hypocrisie de Shakked en reprenant un tweet de l’été dernier disant qu’il « méprisait les imitateurs ». À un moment donné, Shakked a verrouillé son compte Twitter, probablement à cause du contrecoup, mais l’a depuis déverrouillé, s’excusant pour le fiasco.

« Je me rends compte que j’ai franchi une ligne », a-t-il tweeté. « Et je ne ferai sûrement plus jamais quelque chose de proche de ça. J’ai merdé. »

The Verge note qu’Apple a supprimé plusieurs autres applications « Wordle », mais que de nombreux clones restent sous différents noms. Shakked appelle Apple à rétablir le jeu.