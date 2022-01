Un agriculteur oblige les vaches à porter des casques VR pour simuler de verts pâturages

À travers le miroir : la semaine dernière, un média en Turquie a rapporté qu’un agriculteur tentait d’utiliser des casques de réalité virtuelle pour réduire l’anxiété de ses vaches et augmenter la production de lait. La méthode a été inspirée par ce que les agriculteurs russes ont commencé à faire il y a quelques années.

L’agence publique Anadolu rapporte qu’zzet Koçak a essayé d’installer des casques VR sur deux de ses vaches. Koçak a exécuté une simulation d’un champ d’été tout en jouant de la musique classique pour que les vaches oublient d’être densément entassées dans une étable.

Pour adapter les casques à taille humaine aux vaches, Koçak en a utilisé un sur chaque œil. Après environ 10 jours, ils ont donné plus de lait de meilleure qualité. On est passé de 22 litres à 27 litres de lait.

L’idée est venue d’agriculteurs de Moscou qui, en 2019, ont effectué un test similaire. Les agriculteurs moscovites ont coopéré avec des développeurs de réalité virtuelle pour fabriquer des casques conçus de manière unique pour s’adapter aux vaches et des simulations de terrain développées pour s’adapter à la vision des vaches, qui est différente de la façon dont les humains voient.

Koçak prévoit de passer son expérience à une phase d’essai en commandant suffisamment de casques moscovites pour 10 vaches. Si cela fonctionne, il prévoit d’utiliser la VR sur toutes ses vaches.

D’une part, cela peut améliorer le bien-être mental des animaux de ferme – des études ont montré que leur état émotionnel peut affecter leur santé et leur production de lait. D’un autre côté, cela pourrait n’être qu’un pansement en plus du problème plus vaste de la façon dont ces animaux sont traités dans les élevages industriels.

Il rappelle la proposition britannique de 2012 d’élever des poulets inconscients qui ne savent pas qu’ils sont élevés dans des entrepôts densément emballés. On pourrait également établir des similitudes entre les simulations de vache en réalité virtuelle et l’intrigue des films Matrix dans lesquels les humains sont maintenus dans un monde simulé afin que les machines puissent récolter leur chaleur corporelle.