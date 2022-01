Les expéditions mondiales de PC ont atteint 341 millions d’unités l’année dernière, le total le plus élevé depuis 2012

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Canalys a déclaré que les livraisons d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et de stations de travail ont augmenté de 1% d’une année sur l’autre, portant les livraisons en année pleine à 341 millions d’unités. C’est 15% de plus qu’en 2020 et 27% de plus qu’en 2019. En fait, c’est le plus grand total d’expéditions de PC depuis 2012.

L’industrie des smartphones n’était pas la seule à être en plein essor en 2021, les livraisons de PC ayant atteint 92 millions d’unités au quatrième trimestre, dépassant la barre des 90 millions pour la deuxième année consécutive.

En creusant plus profondément, Canalys a déclaré que les ordinateurs portables et les stations de travail mobiles continuaient de mener la charge avec des expéditions totalisant 275 millions d’unités. Les livraisons de postes de travail de bureau et de bureau représentaient les 66 millions d’unités restantes expédiées l’année dernière.

Lenovo a ouvert la voie à la fois en termes d’expéditions au quatrième trimestre et en année pleine avec 21,7 millions d’unités et 82,1 millions d’unités expédiées, respectivement. HP, Dell et Apple ont suivi dans cet ordre, encore une fois au quatrième trimestre et pour l’année entière.

En parlant de l’année entière, Apple a enregistré le taux de croissance le plus élevé à 28,3% et également au quatrième trimestre à 9,0% (par rapport à la même période un an plus tôt).

La société a déclaré que la croissance du marché mettait en évidence à quel point les PC sont devenus importants depuis le début de la pandémie.

« Alors que 2021 était l’année de la transformation numérique, 2022 sera l’année de l’accélération numérique », a déclaré Rushabh Doshi, analyste principal de Canalys. « L’importance de PC plus rapides, meilleurs, plus résistants et plus sécurisés n’a jamais été aussi grande, et l’industrie est prête à innover et à repousser les limites pour maintenir cet élan », a ajouté Doshi.

Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys, a déclaré que les ordinateurs personnels sont désormais entre les mains des jeunes étudiants et des membres plus âgés de la famille, et que la possession de deux ordinateurs ou plus par personne dans les pays développés est devenue la norme.

Crédit image : Marvin Meyer