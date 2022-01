Bientôt, nous pourrons faire taire les notifications lors des appels Teams

Plusieurs fois, en particulier en utilisant des écouteurs, nous devons subir des notifications bruyantes et gênantes. Ceci, au cours de la journée, finit par supposer que nous devenons plus irritables et que nous nous énervons de cette situation. Heureusement, cela devrait également ennuyer les utilisateurs de Microsoft, car nous pouvons désactiver les notifications lorsque nous sommes dans des appels Teams.

Nous pouvons enfin désactiver les notifications lors de réunions et d’événements dans Teams

Cela apparaît dans la feuille de route de Microsoft 365 mais pas publiquement. Pourtant, les gens de ZDNet ont interrogé Microsoft sur cette nouveauté et le géant de Redmond a indiqué que cette fonctionnalité sera disponible en février.

« Les utilisateurs pourront désactiver les notifications pendant les réunions, ce qui les aidera à se concentrer pendant les réunions. Un utilisateur peut choisir de désactiver les notifications pour toutes les réunions ou par réunion »Microsoft a dit.

Dans le message d’origine aux utilisateurs de Microsoft 365, la société a déclaré que « L’expérience actuelle de la réception de notifications pendant les réunions est très distrayante et il n’y a pas de moyen simple de désactiver ces notifications, ce qui est très douloureux pour les utilisateurs. »

Ainsi, dans quelques jours, nous pouvons accéder aux paramètres globaux et désactiver les notifications. En cliquant sur l’option à côté de la photo de profil. D’un autre côté, Microsoft va également incorporer un moyen de le faire via uBar. Permettre aux utilisateurs de désactiver les notifications dans chaque réunion.

Un certain nombre de nouvelles fonctionnalités ont été publiées pour Microsoft Teams en décembre 2021, notamment le chiffrement de bout en bout pour les appels Teams et une nouvelle fonctionnalité de détection de localisation pour les appels d’urgence au 911. D’autres mises à jour de Teams incluent des changements dans les réunions, le chat et la collaboration, les appareils , sécurité et conformité, et Teams Phone.