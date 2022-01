Wyze ajoute un niveau d’abonnement payant appelé Cam Plus Lite

En contexte : Wyze est une startup déjà connue pour ses « tarifs trop beaux pour être vrais ». Désormais, la société propose certaines de ses fonctionnalités d’abonnement premium dans un modèle « payez ce que vous voulez ». Wyze pense que sa communauté très unie paiera suffisamment pour ces fonctionnalités afin de soutenir ceux qui n’ont pas les moyens de payer.

Mardi, Wyze a lancé un nouveau niveau d’abonnement pour ses caméras domestiques intelligentes, à partir de 0 $ seulement. Cam Plus Lite ajoute la détection de personne, des clips cloud de 12 secondes et des commandes d’avance et de retour rapides. Il supprime également la limite de 32 Go sur le stockage sur carte microSD.

Cam Plus Lite n’est qu’une version allégée de l’abonnement Cam Plus de Wyze, qui a sauvé l’entreprise de la faillite pendant la pandémie. Les abonnés à Cam Plus bénéficient d’un enregistrement illimité dans le cloud et d’une reconnaissance d’objets comprenant des personnes, des forfaits, des animaux de compagnie et des véhicules. L’abonnement de premier plan de Wyze, Cam Plus Pro (à venir), ajoute une surveillance professionnelle 24 heures sur 24 et une reconnaissance faciale.

La société espère que son service de paiement à votre guise rapportera quelques dollars supplémentaires pour aider à financer ses systèmes de surveillance à domicile déjà très abordables. Les caméras Wyze se vendent pour aussi peu que 36 $, et ses forfaits de services de niveau supérieur ne coûtent que 1,99 $ et 3,99 $ par caméra et par mois. Cam Plus Lite fournira un point d’entrée à ceux qui voudront peut-être essayer avant d’acheter tout en laissant ceux qui souhaitent ou doivent rester des utilisateurs gratuits avec certaines fonctionnalités sous-premium.

Wyze a piloté le modèle payez ce que vous voulez en 2020 et 2021 dans le cadre d’un essai limité. Il a constaté que la communauté Wyze est assez généreuse et autosuffisante. Il étend donc maintenant l’expérience « nommer votre prix » à tous les utilisateurs de Wyze.

Même ceux qui n’optent pas pour Cam Plus Lite bénéficieront d’un stockage plus important sur l’appareil. Wyze a déclaré qu’il venait d’acquérir les droits sur un brevet exFAT qui permet à ses caméras d’utiliser des cartes microSDXC de plus de 32 Go. Son dernier Wyze Cam v3 a déjà le firmware pour prendre en charge des cartes de stockage plus grandes. Les mises à jour du micrologiciel à venir à la mi-février ajouteront cette fonctionnalité au reste de ses caméras et apporteront des capacités d’avance et de retour rapides indispensables.

Cam Plus Lite est disponible dès maintenant. Les utilisateurs peuvent s’inscrire via la page des services de leur compte sur le site Web de Wyze.