Les consommateurs ont passé 3 800 milliards d’heures dans les applications mobiles en 2021

En bref : les consommateurs consacrent plus de temps et d’argent que jamais aux applications mobiles. Selon le dernier rapport State of Mobile d’App Annie, le temps quotidien passé dans les applications mobiles a atteint en moyenne 4,8 heures par utilisateur. Cela représente une augmentation de 30% sur une période de deux ans et représente un tiers des heures d’éveil quotidiennes sur les 10 principaux marchés analysés. Au total, cela équivaut à quelque 3 800 milliards d’heures.

Bien sûr, le chiffre de 4,8 heures est la moyenne. Au Brésil et en Indonésie, par exemple, les consommateurs approchent la barre des 5,5 heures d’utilisation. La Corée du Sud est juste à la barre des cinq heures, suivie de près par le Mexique, l’Inde et le Japon.

Les dépenses sur les applications mobiles sont encore plus stupéfiantes. L’année dernière, les consommateurs ont collectivement déboursé 170 milliards de dollars d’achats dans les magasins d’applications. Cela représente plus de 320 000 $ dépensés chaque minute de 2021. App Annie a également découvert que 233 applications ont généré plus de 100 millions de dollars chacune en dépenses l’année dernière.

À titre de comparaison, seuls 38 films ont rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office en 2021.

Sensor Tower, dans son rapport de fin d’année du mois dernier, a estimé que les dépenses de consommation dans les magasins d’applications atteindraient 133 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 19,7 % d’une année sur l’autre.

Les téléchargements de nouvelles applications ont atteint 230 milliards, soit une augmentation de cinq pour cent d’une année sur l’autre. Vu d’une autre manière, cela équivaut à plus de 435 000 applications téléchargées par minute.

Sans surprise, les annonceurs en prennent note. En 2021, les dépenses publicitaires ont atteint 295 milliards de dollars. S’il s’agissait d’un pays, il serait classé n ° 41 parmi les plus grandes économies du monde.

Crédit image : Tim Douglas