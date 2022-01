Le développeur de Stalker 2 dit qu’il a besoin de sept mois supplémentaires pour terminer le jeu

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Stalker 2: Heart of Chernobyl n’arrivera pas le 28 avril comme prévu initialement. Le développeur GSC Game World a déclaré qu’il avait décidé de reporter le lancement jusqu’au 8 décembre 2022, afin de disposer de plus de temps pour réaliser sa vision et atteindre l’état souhaité du jeu. C’est le plus grand projet qu’ils aient jamais entrepris et nécessite donc des tests et un polissage approfondis.

Stalker 2 a été annoncé en 2010 avec une date de sortie en 2012. Malheureusement, GSC Game World a connu une période difficile et a été officiellement dissous fin 2011. Le développeur reviendrait fin 2014 et quatre ans plus tard, il annonça qu’une nouvelle version de Stalker 2 était en préparation mais ne serait pas prête avant 2021. .

Plus récemment, GSC Game World a ressenti la colère des joueurs vexés et est revenu sur sa décision d’inclure les NFT dans son prochain titre.

Stalker 2 rejoint une liste croissante de jeux et de matériel qui ont été retardés dans la mémoire récente, notamment Final Fantasy XVI, Overwatch 2, Diablo 4, Panic’s Playdate et Steam Deck, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le jeu de tir à la première personne sera le quatrième jeu de la série et le premier à être lancé sur consoles. Il est disponible en pré-commande sur Steam pour 59,99 $, mais notez que vous aurez besoin d’un PC assez décent pour l’exécuter. Les joueurs pourront également y jouer sur Xbox Series X/S et via Xbox Game Pass à partir du 8 décembre.