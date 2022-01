Désormais, Microsoft Teams sert également de talkie-walkie

Comme s’il s’agissait d’un film des années 90, le talkie-walkie refuse de mourir. Le classique revient à ses anciennes habitudes, Microsoft proposera la fonction Talkie Walkie au sein de Microsoft Teams. Voyons quelle est l’idée, conçue pour les travailleurs de terrain.

Le talkie-walkie est déjà une réalité dans Microsoft Teams

Microsoft met aujourd’hui la fonctionnalité Talkie Walkie à la disposition de tous les utilisateurs de Microsoft Teams. Cela permet aux utilisateurs de transformer leurs smartphones ou tablettes en un talkie-walkie qui fonctionne sur les données ou le WiFI. Il a été annoncé « à peine » il y a deux ans et est resté en avant-première jusqu’à aujourd’hui.

Les utilisateurs cibles de cette technologie sont les travailleurs de première ligne, ceux qui sont en contact direct avec les clients et ceux qui dirigent les opérations quotidiennes des entreprises. Le fabricant s’est associé à Zebra Technologies pour ajouter un bouton push-to-talk dédié à un certain nombre d’appareils mobiles Zebra. Ces appareils sont largement utilisés par ces types de travailleurs. Ils ont aidé à diriger le monde dans les pires moments de la pandémie en étant des travailleurs essentiels.

La réalité est que les radios portables et la fonction Talkie Walkie sont encore très utiles et rares dans les applications de communication. WhatsApp nous permet d’enregistrer des extraits audio qui peuvent être envoyés et reçus, et Slack a lancé l’année dernière sa fonctionnalité Huddles, similaire à celle de Discord. Cela permet aux gens d’entrer et de sortir facilement des appels. Apple a lancé sa propre fonction Talkie Walkie sur l’Apple Watch en 2018, en utilisant le push-to-talk via un appel audio FaceTime.

Nous sommes heureux de voir que Microsoft a enfin publié cette fonctionnalité tant attendue. Cela aidera d’innombrables travailleurs en étant une communication instantanée. Nous verrons si davantage de fabricants sont encouragés à intégrer cette fonctionnalité en tant que clé matérielle afin qu’elle redevienne populaire.