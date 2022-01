Blue Tiger dévoile le premier casque solaire au monde

Quelque chose à espérer : Blue Tiger a récemment dévoilé un casque qui utilise l’énergie solaire pour une utilisation illimitée sans avoir besoin d’une charge conventionnelle. La société le positionne comme un casque de haute qualité pour une utilisation en déplacement. Il a attiré l’attention au CES 2022 cette semaine et devrait être lancé ce printemps, mais sans aucun mot sur les prix.

Le casque Solare de Blue Tiger utilise un serre-tête à cellules solaires Powerfoyle pour rester continuellement chargé sous un éclairage intérieur et extérieur. Blue Tiger l’a conçu pour une utilisation constante pendant la conduite.

Selon Exeger, Urbanista et Adidas ont également des écouteurs à énergie solaire qui utilisent sa technologie Powerfoyle. La société de vêtements de cyclisme POC utilise également Powerfoyle pour les lumières intégrées à énergie solaire dans son casque de vélo.

Le Solare dispose d’une réduction de bruit de 97%, peut fonctionner entre moins-40 et 122 degrés Fahrenheit et utilise Bluetooth 5.1 avec une portée de 300 pieds. Il est compatible avec Siri et Google Assistant. Blue Tiger affirme également que le casque répond à la spécification militaire MIL-STD-810 pour la robustesse dans les environnements extrêmes, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il a subi des tests militaires réels.

Les prix de l’innovation CES 2022 ont récompensé Solare en tant que lauréat, le qualifiant de casque de qualité militaire fonctionnant à l’énergie durable. Les autres lauréats incluent les processeurs mobiles Ryzen 6000 d’AMD, un drone autonome pour prendre des selfies, certains des nouveaux téléviseurs de LG, un capteur de signes vitaux pour les passagers du véhicule, une lampe de lecture conçue pour aider les personnes dyslexiques et bien d’autres.