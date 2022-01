Comment obtenir gratuitement la pioche Medialuna Mushroom dans Fortnite

Epic Games a annoncé quelle sera la compensation pour les problèmes survenus lors de la connexion à Fortnite pendant plusieurs jours de la dernière semaine de décembre 2021 : ils donnent l’outil de collecte de champignons Medialuna, un objet qui fait partie de la saison 1 de Fortnite Battle Pass Chapitre 3. Ci-dessous, nous vous expliquons comment obtenir gratuitement le choix Medialuna Mushroom de Fortnite Battle Royale :

Fortnite : comment obtenir gratuitement la pioche Crescent Mushroom

Pour obtenir gratuitement l’outil de collecte de champignons Medialuna sur Fortnite, connectez-vous simplement au jeu entre le 01/08/2022 à 01h00 CET et le 01/10/2022 à 01h00 CET. Epic Games l’a annoncé sur le compte Twitter officiel de Fortnite :

En guise de remerciement pour la patience de tous lors des problèmes de connexion de décembre, nous lancerons un week-end de nivellement de puissance du 1/7 à 19 h au 1/10 à 7 h HE et accorderons à tous ceux qui se sont connectés pendant le Winterfest la nouvelle pioche Crescent Shroom avant il arrive dans la boutique plus tard ! pic.twitter.com/d2xiIDnyl2 -Fortnite (@FortniteGame) 5 janvier 2022

Comme nous l’avons évoqué dans le premier paragraphe de cette actualité, il s’agit de dédommager les joueurs qui n’ont pas pu se connecter à Fortnite pendant plusieurs jours au cours de la dernière semaine de décembre 2021 en raison de problèmes de serveur. De plus, pendant cette période (du 01/08/2022 à 01h00 CET et du 01/10/2022 à 13h00 CET), il y aura également une surcharge d’expérience, ce qui signifie que nous gagnerons plus d’expérience en jouant.

Voici à quoi ressemble l’outil de récolte de champignons en croissant :

Outil de cueillette de champignons en croissant

Cet objet fait partie de l’ensemble King of the Mushrooms, qui est la famille d’objets Robellón (ou Madcap en anglais).

Le skin Robellón a été ajouté aux fichiers Fortnite Battle Royale pendant la saison 2 du chapitre 2

Selon Epic Games, le fait qu’ils donnent la pioche implique également qu’elle arrivera bientôt au magasin Robellón avec tous ses objets. Cela a une certaine pertinence, car il s’agit d’un skin qui figure dans les fichiers depuis la saison 2 du chapitre 2, et c’était même l’un des personnages / PNJ de la saison 8 du chapitre 2 de Fortnite.

Mise à jour 01/07/2022 15h00 CET: Epic Games attribue déjà le choix Crescent Mushroom tôt à certains joueurs, y compris nous-mêmes.

Sources: Twitter / FortniteJeu, Fortnite Battle Royale, propre élaboration