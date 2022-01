À quoi s’attendre de Windows en 2022

2021 a été une excellente année pour Windows. Après un long voyage à travers le désert depuis 2017, plein de mises à jour défaillantes et de peu d’investissements, le système d’exploitation de Microsoft a fait un grand retour l’année dernière avec l’introduction de Windows 11. Maintenant vient le plus dur : suivre le rythme en 2022. Y parviendront-ils ? Ce sont nos prévisions pour cette année.

Une mise à jour pour compléter Windows 11

Personne ne sait que Windows 11 est sorti sans être suffisamment mature. Le grand nombre de corrections apportées dans les patchs successifs qu’il a reçus au cours de ces mois en sont une bonne preuve.

2022 sera l’année où Windows 11 sera peaufiné et achevé. Jusqu’à présent, la seule chose que nous savons sur la mise à jour de cette année, c’est qu’elle ne sera pas aussi grande que Windows 11 et se concentrera sur le polissage des détails, la correction des bogues et l’ajout de fonctionnalités qui ne sont pas arrivées à temps pour la version 2021.

Parmi ces fonctions qui n’ont pas passé la coupe dans la version initiale de Windows 11, nous pouvons souligner les applications Android via le sous-système Windows pour Android (WSA), le mode sombre complet (atteignant les anciennes parties de l’interface), une plus grande personnalisation pour le démarrage Menu, fonctions de la barre des tâches de récupération, collections de Projecteur ou la possibilité pour les développeurs de créer et d’ajouter leurs propres widgets.

La mise à jour devrait être terminée en mai et sera publiée au cours des mois suivants. Il y a 4 mois pour terminer son développement. Ce « Windows 11.1 » sera-t-il ce que Windows 11 aurait dû être dès le premier jour ?

Renouvellements d’applications en attente

Microsoft a réorganisé un grand nombre d’applications système avec Windows 11, les adaptant au nouveau modèle de conception. Cependant, certains sont tombés à l’eau et ne sont pas arrivés à temps pour ce lancement.

Au cours de ces mois nous avons déjà pu voir comment le Bloc-notes ou le nouveau Lecteur Multimédia ont fait leur apparition dans les canaux de développement de Windows 11. Son arrivée dans la version stable ne devrait pas tarder.

Cependant, il existe de nombreuses candidatures sur le renouvellement dont nous n’avons toujours pas de nouvelles. L’application Mail, ainsi que le Calendrier, doivent être remplacés par la nouvelle application Outlook (Une perspective ou Projet Monarque) qui est en développement depuis plusieurs mois. Nous n’avons encore rien vu à propos de l’application, pas même sous forme de « prévisualisation », il faudra donc des mois pour que cette transition se produise.

Il existe d’autres applications, comme Appareil photo et Enregistreur vocal, dont il n’y a aucune nouvelle à ce sujet. Et même l’intrus, notamment l’explorateur de fichiers, l’application Photos ou Paint, dont la rénovation est à moitié faite et devrait être achevée cette année.

Nouvelles sur l’avenir de Windows

C’est un secret de polichinelle que Microsoft a (encore) de grands projets pour Windows. Après de nombreuses années où cela est passé au second plan au profit de services comme Azure, OneDrive ou Office, le géant nord-américain semble désormais convaincu d’allouer beaucoup de ressources pour faire de Windows un système d’exploitation « aimé des utilisateurs ».

Ce sera une année très importante pour l’avenir de Windows. Nous verrons les premiers PC pliables et nous pourrions vivre la renaissance du Surface Neo. Une question demeure : Microsoft apportera-t-il des modifications au système d’exploitation pour le rendre plus adaptable à de tels appareils ?

De plus, ce sera une année clé pour l’avenir de Windows sur ARM. Ceux de Redmond sont conscients qu’Apple est en tête à cet égard (avec une grande distance sur eux) et travaillera avec les fabricants de puces pour couper les points à cet égard. La plupart des ordinateurs portables (comme la gamme Surface) l’apprécieront.

Enfin, nous espérons tout au long de l’année recevoir des nouvelles de ce que sera la direction de Windows en 2023. Nous savons que la mise à jour de cette année sortira plus tôt que prévu afin d’avoir plus de temps pour développer la grosse mise à jour prévue pour l’année prochaine ( Windows 12 ?).

Certaines rumeurs suggèrent que Microsoft pourrait suivre la voie amorcée avec Windows 11 et tenterait d’apporter à Windows les innovations créées ces dernières années pour Windows Core OS (le système d’exploitation moderne qui a servi de base à Windows 10X et qui n’a jamais vu le jour bureau). Parmi ces fonctionnalités, nous pourrions avoir les mises à jour rapides et en arrière-plan de Windows Update ou l’isolement des applications dans des conteneurs pour une plus grande sécurité.