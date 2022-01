Le jour où la publicité de Microsoft a touché un milliard de personnes

Nous avons toujours associé la publicité à Google depuis longtemps, ce n’est pas pour rien que le géant de Mountain View dépend fortement des revenus publicitaires. Cependant, la concurrence s’est depuis longtemps imposée sur les sites web auparavant « gérés » par Google.

Ainsi, Meta dispose des deux réseaux sociaux les plus visités Facebook et Instagram et les monétise à volonté. Il en va de même avec Microsoft, le géant de Redmond possède un grand nombre de pages web qui génèrent plus d’un milliard de vues par jour.

Microsoft reçoit 1 milliard d’utilisateurs par jour

Cette société de logiciels a franchi une nouvelle étape, selon les données internes de l’entreprise et les annonces de Comscore Microsoft atteignent désormais 1 milliard de personnes. Cela signifie avoir un volume d’utilisateurs incroyable pour leur proposer différents formats publicitaires.

Grâce à Mediapost, nous pouvons vous dire quelles sont les sources qui ont recueilli ce chiffre : Bing, Outlook, AOL, Yahoo, MSN et d’autres partenaires éditeurs et propriétés Microsoft en mars 2021. Apparemment, c’est ce qu’on appelle des audiences qui se chevauchent, ce qui est le cas. un phénomène que vous connaissez peut-être. Fondamentalement, l’utilisation de plusieurs produits ou services Microsoft. Les audiences qui se chevauchent permettent à Microsoft d’étendre sa portée.

Le résultat a surpris GWI lors de son enquête pour le public. Les données montrent que 64% des personnes aux États-Unis qui utilisent des appareils Windows visitent également les propriétés publicitaires de Microsoft, selon Mediapost. À leur tour, ces personnes sont plus susceptibles de faire un achat. Les propres chiffres de Microsoft ont montré au dernier trimestre que ses revenus publicitaires liés aux recherches avaient augmenté pour atteindre 788 millions de dollars, soit 10 % au cours de son dernier trimestre, les chiffres sont donc plus vrais. Que MSN ou Microsoft News aient entraîné des choses comme News and Interests dans Windows 10, ou Widgets dans Windows, cette croissance est inconnue, mais ce ne serait pas surprenant.

On connaît désormais l’intérêt de Microsoft pour acquérir Pinterest ou TikTok. Ces réseaux sociaux vous donnent un plus grand pouvoir sur le web. Google peut avoir des recherches incroyables, mais si les principaux sites Web ne peuvent pas être monétisés, cela peut également poser problème.