Awesome Games Done Un marathon de speedrunning rapide pour une œuvre caritative commence ce week-end

Pourquoi c’est important : Awesome Games Done Quick, le marathon de course de vitesse semestriel pour une œuvre caritative généralement organisé pendant la saison froide, devrait débuter ce week-end sous la forme d’un événement virtuel. Cette fois-ci, Games Done Quick collectera des fonds pour la fondation Prevent Cancer.

Pour ceux qui ne connaissent pas Games Done Quick, l’organisation organise des événements caritatifs au cours desquels certains des meilleurs joueurs de jeux vidéo du monde s’affrontent – soit contre d’autres, soit avec un ensemble inhabituel de conditions – pour essayer de terminer des jeux aussi rapidement que humainement. possible.

Ces événements ont généralement quelque chose pour tout le monde, quel que soit votre genre de jeu préféré. Personnellement, j’ai hâte de regarder des séries de classiques comme Mega Man 2, Donkey Kong Country 2 : Diddy’s Kong Quest, Bucky O’Hare et Teenage Mutant Ninja Turtles : The Hyperstone Heist, entre autres.

En tant que véritable marathon, AGDQ démarre et court sans interruption pendant environ sept jours consécutifs. C’est sans aucun doute une corvée épuisante pour les organisateurs, mais c’est pour la charité qui en vaut d’autant plus la peine. Il n’est pas rare que des gens donnent volontairement de leur temps pour la bonne cause.

L’année dernière, l’AGDQ a amassé plus de 2,7 millions de dollars pour la fondation Prevent Cancer, et à ce jour, les événements de GDQ ont amassé plus de 31 $ collectivement.

Awesome Games Done Quick 2022 commence le 9 janvier à 11 h 30 (heure de l’Est) et se termine le 16 janvier vers minuit.