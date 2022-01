AMD dit qu’il envisage d’ajouter la prise en charge de Ryzen 5000 sur les cartes mères de la série 300

Quelque chose à espérer : si vous envisagez d’acheter un processeur Ryzen série 5000 mais que vous n’êtes pas trop enthousiasmé par la nécessité d’acheter une carte mère plus récente, vous avez peut-être de la chance. AMD étudie actuellement les moyens de permettre aux utilisateurs de cartes mères B350 et X370 d’utiliser un processeur Zen 3, ce qui était auparavant hors de question.

L’événement CES 2022 d’AMD était rempli d’annonces de nouveaux matériels ainsi que d’améliorations logicielles pour les produits Ryzen et Radeon existants et à venir. La société a dévoilé un nouveau processeur de jeu haut de gamme sous la forme du Ryzen 7 5800X3D, ainsi que des processeurs mobiles Ryzen 6000 basés sur une architecture Zen 3+, une nouvelle carte graphique Radeon RX 6500 XT à petit budget, Radeon Super Resolution, etc.

Cependant, certains fans de Team Red sont également intéressés par la prise en charge potentielle des processeurs Ryzen série 5000 pour les anciennes cartes mères équipées de chipsets de la série 300. David McAfee, vice-président d’AMD et directeur général de la division Client Channel, a déclaré à Tom’s Hardware dans une récente interview que la société explorait actuellement les options permettant d’activer officiellement les processeurs Ryzen série 5000 pour fonctionner sur les cartes mères de la série 300.

McAfee a expliqué « c’est définitivement quelque chose sur lequel nous travaillons. Et ce n’est pas du tout perdu pour nous que ce serait une bonne chose à faire pour la communauté, et nous essayons de comprendre comment y parvenir.

Cependant, cela est probablement en réponse aux critiques reçues des passionnés d’AMD après que la société aurait empêché les fabricants de cartes mères d’ajouter la prise en charge de la série Ryzen 5000 aux cartes mères B350 et x370. Cela s’est produit peu de temps après que certaines entreprises ont activé ce niveau de support sur les cartes mères A320, qui ne sont pas particulièrement haut de gamme.

AMD est dans une position étrange depuis le lancement de ses processeurs Zen 3, car la société a promis de prendre en charge l’écosystème AM4 aussi longtemps que possible. À l’époque, son plan était de ne prendre en charge que les processeurs Ryzen série 5000 sur les cartes mères de la série 500. Cependant, il ne lui a pas fallu longtemps pour céder à la pression du public et permettre à Zen 3 d’être pris en charge sur les cartes mères B450 et X470 via des mises à jour du BIOS accompagnées de quelques mises en garde. Maintenant, il se sent obligé d’étendre le même traitement aux cartes mères de la série 300, principalement parce qu’il a été critiqué par une « partie vocale de la communauté ».

Au crédit d’AMD, l’AM4 est un vieux socket et il n’est pas facile de gérer la capacité limitée de la ROM SPI de 16 mégaoctets utilisée pour stocker le BIOS avec le microcode AGESA pour un nombre croissant de processeurs. Et selon McAfee, la société s’inquiète de la possibilité que certaines cartes mères de la série 300 retiennent certains processeurs Zen 3. Maintenant qu’AMD envisage au moins d’ajouter une prise en charge, vous n’aurez peut-être plus besoin d’utiliser le firmware bootleg x370 ou d’acheter une carte mère plus récente.