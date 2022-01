La NASA n’a pas équipé le télescope spatial James Webb de caméras. Voici pourquoi

Vue d’ensemble : lorsque le télescope spatial James Webb a été lancé dans l’espace le jour de Noël, certains ont été surpris d’apprendre que l’observatoire n’était pas équipé de caméras qui nous permettraient de suivre son voyage de la Terre à sa destination au deuxième point de Lagrange environ un mois plus tard. Il s’avère qu’il existe de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles la NASA les a laissés de côté.

L’agence spatiale dans un fil de discussion récent sur Twitter a déclaré que pour commencer, les miroirs plaqués or sur Webb étaient très photogéniques ici sur Terre, mais le côté miroir de Webb est très sombre dans l’espace. Le côté orienté vers le soleil, quant à lui, est si brillant que les caméras auraient du mal à résoudre les problèmes d’éblouissement et de contraste.

Les caméras auraient obligé la NASA à faire passer plus de câbles et à leur allouer de l’énergie. « Plus de câbles ajoutent une menace de transfert de chaleur et de vibrations à travers les fils, ce qui pourrait avoir un impact sur la qualité de l’image », a déclaré la NASA.

De plus, la NASA aurait dû concevoir une caméra spéciale pour le côté froid du pare-soleil car le plastique rétrécit, se fissure et se désagrège à des températures très glaciales, et la colle ne tient pas ensemble.

De plus, Webb est déjà gros et très complexe avec de multiples déploiements qui doivent tous être effectués dans l’espace sans accroc. L’ajout de matériel supplémentaire ne ferait que compliquer davantage les choses et vous devrez alors trouver où les positionner afin qu’ils n’interfèrent pas avec d’autres instruments.

Cela ne veut pas dire que les caméras n’ont pas été prises en compte. En fait, les ingénieurs ont simulé et testé certains schémas de caméras à grande échelle au cours du processus de développement, mais ont constaté qu’ils n’ajoutaient pas suffisamment de valeur pour les rendre utiles.

Pour garder un œil sur le télescope, la NASA a plutôt équipé Webb de nombreux capteurs mécaniques, thermiques et électriques qui fournissent une télémétrie précieuse sur l’engin et aident à brosser un tableau de ce qui se passe exactement à un moment donné.