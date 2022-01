343 Industries suspend les services en ligne pour les jeux Xbox 360 Halo à partir du 13 janvier

En bref : les jeux Xbox 360 Halo sont sortis depuis un certain temps, nous divertissant pendant de nombreuses heures depuis leur lancement. Cependant, à partir du 13 janvier, 343 Industries désactivera et réduira les services en ligne de nombreux jeux Halo, mais cela ne vous empêchera pas de jouer aux modes solo ainsi qu’aux écrans partagés, Forge et LAN.

La FAQ d’assistance de Halo a été mise à jour pour refléter les services qui seront désactivés sur les jeux Xbox 360 Halo. Ceux-ci incluent Halo: Reach, Halo 4, Halo 3: ODST, Halo 3, Spartan Assault, Halo: Combat Evolved Anniversary et Halo Wars.

Après le 13 janvier, les services tels que le matchmaking, le partage de fichiers, le MOTD (match du jour), les défis et les extras ne seront plus disponibles. Pour Halo 4 et Halo Reach, l’enregistrement de service et la personnalisation du lecteur cesseront également de fonctionner, mais ces services seront toujours disponibles sur Halo 3 et ODST.

Les réalisations dans Halo 3, Halo 4 et Halo : Reach seront également impactées, mais pas toutes. Seuls ceux qui nécessitent un matchmaking, sont basés sur des défis ou sont liés à des activités spécifiques cesseront de fonctionner.

Vous devez savoir que les versions rétrocompatibles de ces jeux pour Xbox One et Xbox Series X|S cesseront également de fonctionner. Halo : The Master Chief Collection et Halo Wars Definitive Edition ne subiront pas le même sort. Les titres présentés dans la collection et le DE utilisent différents services en ligne, ce qui signifie que vous pouvez toujours les jouer comme vous l’avez fait jusqu’à présent.

Bien que certains puissent ne pas être heureux de lire cette nouvelle, nous devons considérer que certains de ces jeux sont disponibles depuis 15 ans. Depuis lors, nous avons Halo 5 Guardians, Halo Wars 2, des versions améliorées de la plupart des jeux Xbox 360 Halo et Halo Infinite, il n’est donc pas totalement injustifié d’arrêter la prise en charge de certaines fonctionnalités en ligne.