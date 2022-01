Ubisoft + sera disponible sur Xbox très prochainement

Les abonnements font partie de notre quotidien. Nous sommes déjà habitués à payer pour Netflix, Spotify, Amazon Prime, Office 365 et bien d’autres options disponibles. Cependant, jusqu’à récemment, les abonnements aux jeux n’étaient disponibles que sur PC. Nous avions EA Access ou Ubisoft+ qui nous permettent d’accéder à un catalogue de jeux très intéressant pour un prix très attractif. Désormais, EA Access sur Xbox est rejoint par Ubisoft +.

Ubisoft + sera disponible sur Xbox

Avec cet abonnement, nous pouvons accéder à tous les titres Ubisoft depuis notre console Xbox avec un abonnement de 14,99 € par mois. Cela nous permettrait de profiter des derniers Far Cry ou Assassin’s Creed pour un prix bien inférieur. Cette annonce vient également avec la nouvelle que Rainbow Six: Extraction arrivera sur Xbox Game Pass au lancement. Ubisoft + est initialement sorti sur PC et comprend l’accès à plus de 100 jeux Ubisoft, dont des titres comme Far Cry 6, pour 14,99 € par mois.

Hey Ubisoft + sera un abonnement distinct du Game Pass, mais gardez un œil sur les nouvelles et les dates de lancement ! -Ubisoft (@Ubisoft) 5 janvier 2022

Ubisoft n’a pas annoncé exactement quand son service d’abonnement Xbox arrivera, seulement que « À venir sur Xbox dans le futur »selon le Community Manager d’Ubisoft Daniel O’Connor. Microsoft a ajouté le service d’abonnement Play d’EA au Xbox Game Pass Ultimate et au PC Game Pass en 2020, mais Ubisoft dit Ubisoft Plus sur Xbox « Ce sera un abonnement séparé au Game Pass. »

Rainbow Six: Extraction lancera également le Jour 1 avec Xbox Game Pass, PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate lors de sa mise en vente le 20 janvier. Il s’agit du premier ajout majeur au Xbox Game Pass pour 2022, après que Microsoft a révélé plus tôt cette semaine que Mass Effect Legendary Edition, The Anacrusis et Spelunky 2 arriveront bientôt sur Xbox Game Pass.

Bien qu’il n’atteigne pas le Game Pass Ultimate, ce qui rendrait son prix plus cher, c’est une option que les utilisateurs auront à notre disposition. Il semble que le géant de Redmond ait pu voir où évolue le monde des consoles au-delà de l’achat de jeux.