Samsung Flex Note, un ordinateur portable pliable avec une épaisseur minimale

Nestling® Support pour Ordinateur Portable - Table de Lit Pliable, Table pour PC, Support de Lecture Inclinable pour Canapé, Livre, Magazine et Petit Déjeuner, Plateau de Souris Inclus

Fabriqué en alliage d'aluminium de qualité, ce support d'ordinateur portable léger se plie à plat pour un rangement et un transport faciles; vous pouvez profiter de votre ordinateur portable sur un canapé, un fauteuil inclinable, un sol ou une pelouse, sur un bureau ou dans le lit. Les trous sur le plateau améliorent la circulation de l'air autour de l'ordinateur portable pour le garder au frais; pas besoin de s'inquiéter des performances plus lentes, des dysfonctionnements et des pannes du système causées par la surchauffe. Les jambes peuvent pivoter à 360 degrés par incréments de 15 degrés; vous pouvez ajuster la hauteur et l'angle pour s'adapter à vos différentes positions - assis sur un canapé, allongé dans le lit et même debout à un bureau. Aucun assemblage requis! Les pieds réglables facilitent le transport et maintiennent votre ordinateur ferme et stable. Une table ergonomique peut également être utilisée pour un plateau TV ou plateau petit-déjeuner, équipement audio, projecteur, bureau, tablette, bureau et support pour ordinateur portable.