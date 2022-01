Fast Pair, la technologie de Google pour Android et Windows pour se parler

L’écosystème est l’une des raisons pour lesquelles les gens achètent des appareils Apple. La capacité de nos appareils à se comprendre sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit. Cela dépendait jusqu’à présent des applications et nous devions disposer d’une série d’appareils. Microsoft l’a essayé d’innombrables fois avec Your Phone et Dell avec sa suite Mobile Connect. Cependant, il semble maintenant que Google veuille aider avec Fast Pair.

Fast Pair, Android commence à mieux comprendre avec d’autres plateformes

Lors du CES, Google a dévoilé son ambition de faire mieux fonctionner nos différents appareils ensemble, avec de nouvelles fonctionnalités indépendantes de la plateforme via Fast Pair. L’objectif est de faciliter le travail entre nos appareils au quotidien. Bon nombre des annonces que Google a faites aujourd’hui concernent l’écosystème Android / Chrome OS. Mais l’entreprise travaille également sur de nouvelles synergies entre Android et Windows.

« Pour la première fois avec Android, nous nous concentrons également sur la construction d’autres plates-formes, telles que Windows, que ce soit dans les jeux, la productivité ou d’autres domaines. Par exemple, en connectant votre téléphone Android à votre PC Windows avec Fast Pair, vous pouvez rapidement configurer des accessoires Bluetooth, synchroniser des messages texte et partager des fichiers avec Nearby Share », Google a expliqué aujourd’hui.

Pour le moment, nous ne connaissons pas les synergies que nous verrons entre Android et Windows. Par coïncidence, Google travaille avec Acer, HP et Intel pour « Apportez ces expériences pour sélectionner d’abord les PC Windows plus tard cette année. » La logique aurait été que Microsoft et Google auraient travaillé ensemble pour améliorer l’application Your Phone, mais nous savons déjà à quel point les deux sociétés s’entendent bien.

Il s’agit de la énième tentative pour mieux fonctionner entre les deux systèmes d’exploitation. Si Microsoft et Google avaient été plus intelligents, ils auraient travaillé ensemble pour proposer une solution commune. Cependant, plus de dix ans après la première version d’Android, nous sommes toujours les mêmes.