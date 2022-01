Qualcomm et Microsoft travaillent sur l’allègement de la réalité augmentée

Lorsque Microsoft a annoncé son HoloLens, de nombreuses personnes ont indiqué que la concurrence les rattraperait très bientôt. Curieusement, à ce jour, il n’a toujours pas de concurrence dans ce domaine. Même ainsi, c’est un produit conçu pour les entreprises et il a toujours un poids élevé. Profitant du CES 2022 de Las Vegas, Qualcomm et Microsoft ont annoncé un partenariat lié à la Réalité Augmentée.

La réalité augmentée atteindrait le secteur grand public grâce à Microsoft

Les entreprises travailleront ensemble pour étendre la réalité augmentée dans les secteurs de la consommation et des entreprises. Le partenariat comprend le développement de puces de réalité augmentée personnalisées qui permettront aux entreprises de fabriquer des lunettes de réalité augmentée légères.

Le matériel résultant de ce partenariat sera intégré à des logiciels tels que Microsoft Mesh et la plate-forme de développement Snapdragon Spaces XR. Après une longue période de travail dans le secteur des affaires, il pouvait maintenant atteindre le secteur domestique.

Il est surprenant de voir comment le HoloLens 2, qui, comme nous l’avons indiqué, n’a pas de concurrence, utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 850. Ce processeur a été annoncé il y a quatre ans et est toujours utilisé par des entreprises comme la NASA, Mercedes et d’autres démontrant à quelle vitesse nous changeons de technologie. Il existe même un HoloLens 2 Industrial Edition qui est utilisé dans les salles blanches et les environnements dangereux.

Le métavers comme cible

« Cette collaboration reflète la prochaine étape de l’engagement commun des deux sociétés envers RX et le métaverse. », a déclaré le vice-président et directeur général de RX de Qualcomm, Hugo Swart. « La stratégie XR principale de Qualcomm Technologies a toujours été de fournir les dernières technologies, des chipsets XR spécialement conçus et de permettre l’écosystème avec nos plates-formes logicielles et nos conceptions de référence matérielles. Nous sommes ravis de travailler avec Microsoft pour aider à étendre et à faire évoluer l’adoption du matériel et des logiciels de RA à travers l’industrie. «

« Notre objectif est d’inspirer et d’habiliter les autres à travailler collectivement pour développer le futur métavers, un avenir basé sur la confiance et l’innovation. »a ajouté le vice-président d’entreprise de la réalité mixte chez Microsoft, Rubén Caballero. « Avec des services tels que Microsoft Mesh, nous nous engageons à fournir l’ensemble de capacités le plus sécurisé et le plus complet pour générer des métaverses qui mélangent les mondes physique et numérique, offrant en fin de compte un sentiment de présence partagée sur tous les appareils. Nous sommes impatients de travailler avec Qualcomm Technologies pour aider l’ensemble de l’écosystème à libérer la promesse du métavers. »

Il semble qu’en 2022, nous aurons un métaverse pendant un certain temps. Mais c’est peut-être l’impulsion qui était nécessaire pour amener plus d’entreprises dans le train de la réalité augmentée et des technologies associées. Microsoft a déjà apporté le métaverse à Microsoft Teams avec sa technologie Mesh.