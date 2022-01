La Radeon RX 6500 XT coûterait plus cher que le PDSF dans certaines régions

Pourquoi c’est important : Comme prévu, l’un des éléments dévoilés par AMD lors de son livestream Product Premier cette semaine était la Radeon RX 6500 XT. La carte arrive le 19 janvier avec un PDSF de 199 $, et bien qu’AMD ait précédemment déclaré qu’elle devrait être la carte la plus accessible et la plus abordable des deux dernières années, il semble déjà que le prix de vente suggéré soit optimiste, sans surprise.

Un rapport du site français CowCotland affirme que la Radeon RX 6500 XT se vendra 299 euros dans le pays, ce qui la rend environ 50 % plus chère que le PDSF européen, selon VideoCardz. C’est à peu près égal ou légèrement inférieur à l’augmentation du PDSF appliquée aux autres cartes RDNA 2 en Europe.

Dans une interview avec PCWorld à propos de la Radeon RX 6500 XT, la PDG d’AMD, le Dr Lisa Su, a déclaré : « Nous positionnons le lancement de telle sorte que – et je sais, vous dites toujours : « Eh bien, ouais, ils disent juste que ‘ – mais nous positionnons vraiment le lancement à un prix de 199 $. C’est en quelque sorte abordable pour le grand public. Vous savez, nous avons l’intention d’avoir beaucoup de produits là-bas.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de 3DCenter

Quant à la carte elle-même, la RX 6500 XT, construite sur une nouvelle architecture 6 nm, dispose d’une interface PCIe Gen 4.0 x4, de 16 unités de calcul, de 16 Mo de cache infini, d’une horloge de jeu à 2,6 GHz et de 4 Go de GDDR6 sur 64- peu d’autobus. Alors que beaucoup peuvent hésiter devant la quantité dérisoire de VRAM, l’utilisation de 4 Go était une décision intentionnelle d’AMD pour rendre la carte moins attrayante pour les mineurs, améliorant ainsi la disponibilité et le prix de vente. C’est le plan, de toute façon.

Il sera certainement intéressant de voir comment la réponse de Nvidia au RX 6500 XT, le RTX 3050 de bureau, se comportera à son arrivée fin janvier. La carte de Team Green a 8 Go de VRAM et un PDSF de 249 $, mais elle sera probablement confrontée à une demande accrue de la part des mineurs, ce qui pourrait faire augmenter le prix et exacerber les problèmes de disponibilité.

Vous pouvez regarder la diffusion en direct complète de Product Premier d’AMD ici et le discours d’ouverture du CES de Nvidia ici.