Razer s’engage à apporter la technologie RVB dans toute votre maison

Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de la firme de périphériques de jeu Razer. Cette société a grandi à un rythme incroyable et peu à peu, elle pénètre de nouveaux segments au-delà du public des joueurs. Nous vous avons déjà montré leurs claviers, plus discrets, pour les entreprises et maintenant ils souhaitent apporter leur éclairage RVB à toute la maison.

Razer Smart Home, l’éclairage de votre maison

La plupart des produits Razer sont proches du PC. Maintenant, vous voulez étendre sa portée à tous les coins de votre maison, ou du moins, à tous les endroits où nous utilisons des lumières intelligentes. Au CES 2022, la société a annoncé son intention de lancer une application Razer Smart Home pour mobile. C’est un « Un outil simple mais puissant qui met un contrôle complet et unifié entre les mains de l’utilisateur. » Avec cela, Razer veut faciliter la configuration, la personnalisation et la synchronisation de toutes ses lumières, quel que soit le fabricant. Très bientôt, nous aurons plus d’informations dans le lien suivant.

Razer a joué avec cette idée de tirer parti d’autres lumières intelligentes dans le passé. Aujourd’hui, les joueurs qui possèdent le logiciel PC Synapse de Razer peuvent synchroniser un pont Philips Hue (et les lumières qui y sont connectées) pour imiter les mêmes paramètres d’éclairage que les LED incluses dans d’innombrables périphériques Razer. Mais une application mobile, en théorie, semble être un moyen plus simple de faire évoluer rapidement les partenaires, car de nombreux voyants prennent en charge à la fois la connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

Razer a profité de la vitrine du CES 2022 pour proposer à toute entreprise participant à son programme Razer Chrome Smart Home. Des marques comme Nanoleaf, LIFX, Yeelight, Monster et Twinkly ont déjà rejoint, et ils disent qu’ils ont plus de partenaires en route (espérons-le Philips Hue de Signify).

Enfin, nous ne savons pas si Razer introduira ses éclairages intelligents pour la maison. Ils n’ont pas non plus précisé si les mises à jour du micrologiciel pour les lumières intelligentes pourront être reçues. Nous comprenons que l’application sera gratuite et proposera à un moment donné la domotique. Nous serons attentifs à vous annoncer la nouvelle.