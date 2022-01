Asus va sortir son Zenbook Fold 17 OLED pliable cette année

L’autre jour, nous parlions de la façon dont Intel considérait que nous allions voir de nouveaux appareils pliables cette année. La réalité est que jusqu’à présent, les résultats ont été assez décevants. Mais cela n’a pas empêché Asus, connu pour ses ordinateurs portables excentriques, d’annoncer un appareil pliable de 17 pouces. L’OLED Asus Zenbook 17 Fold.

Nouvel Asus Zenbook 17 Fold OLED, les ordinateurs portables se replient à nouveau

Les fabricants de PC ont un gros problème, ils ne savent pas comment nommer leurs appareils. Asus a innové et pris des risques avec son Asus Zenbook 17 Fold OLED et au lieu de l’appeler Asus Fold ou Zenbook Fold, ils sont compliqués à des limites insoupçonnées, ce qui les rend difficiles à commercialiser.

Ce Zenbook 17 Fold OLED est un ordinateur portable de 17,3 pouces avec un écran OLED pliable. Le principal avantage d’un appareil pliable est qu’il nous permet de profiter d’un grand écran qui se glisse dans n’importe quel sac ou sac à main. Une tablette de 17 pouces, en particulier, serait difficile à transporter et à manipuler, quelle que soit sa finesse. Dans ce cas, vous pouvez l’ouvrir et l’utiliser comme tablette, l’appuyer sur une table légèrement pliée ou à 90º pour l’utiliser comme ordinateur portable.

Cet ordinateur portable a un écran de 12,3 lorsque nous l’utilisons comme ordinateur portable, il n’est donc pas étroit ou trop petit pour travailler dans un format plus conventionnel. Il semble qu’Asus ait appris des erreurs de Lenovo et que cela pourrait certainement être un excellent appareil pliable, si le logiciel l’accompagne.

À l’intérieur, le Zenbook est livré avec des processeurs Intel Core i7 U-Series de 12e génération et jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Comprend un logiciel « ScreenXpert 2 » d’Asus pour vous aider à diviser plus facilement votre écran et organiser votre contenu.

Le Zenbook 17 ne lésine pas sur la puissance de la batterie et offre une batterie de 75Wh à l’intérieur. Asus n’a pas fourni d’estimation de la durée de vie de la batterie, bien sûr, mais c’est une spécification prometteuse. On verra si l’écran OLED ne fait pas pâlir son autonomie.