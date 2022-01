Les actions de GameStop bondissent de 22% par rapport aux plans d’adoption des NFT et de la crypto

Une patate chaude : il semble que comme un tsunami implacable détruisant tout sur son passage, personne ne peut empêcher les NFT de faire partie des jeux grand public. GameStop est une autre entité qui saute dans le train en marche pour gagner de l’argent, ayant apparemment créé une équipe pour développer un marché en ligne pour les biens virtuels qui inclura des articles dans le jeu.

Selon le Wall Street Journal, GameStop a constitué une équipe de 20 personnes pour se concentrer sur les NFT et la crypto. Il serait en pourparlers avec des sociétés de crypto-monnaie/blockchain et des développeurs/éditeurs de jeux pour faire avancer ses plans et intégrer des jetons non fongibles dans les jeux, avec un lancement de marché plus tard cette année.

GameStop serait également en pourparlers avec des partenaires sur la création d’un certain nombre de fonds, pouvant aller jusqu’à 100 millions de dollars chacun, pour investir dans les créateurs de contenu NFT et les sociétés de jeux.

On pense que le virage vers les objets virtuels et la crypto-monnaie fait partie de la tentative de GameStop de renverser la vapeur. L’entreprise a souffert ces dernières années alors que de plus en plus de consommateurs optent pour des versions numériques de jeux plutôt que pour leurs homologues physiques. La popularité croissante des services d’abonnement aux jeux et du streaming a également un impact sur les ventes.

GameStop a lancé un site Web dédié NFT l’année dernière, bien qu’il n’offre actuellement aux gens qu’un moyen de devenir un créateur sur son prochain marché NFT.

CNBC rapporte que le cours de l’action de la société avait chuté au cours du dernier mois et demi, mais avait augmenté de 22% à la suite du rapport du Wall Street Journal.

Les jetons non fongibles dans les jeux s’avèrent un sujet plus controversé que la saga des loot box de 2017, lorsqu’il a été découvert qu’il faudrait 4 528 heures de jeu (ou 2 100 $) pour déverrouiller tout le contenu du jeu de base dans Star Wars Battlefront 2. Stalker 2 développeurs ont abandonné les plans NFT pour le jeu à venir en raison du contrecoup, et la vidéo d’annonce de la plate-forme Quartz d’Ubisoft a vu un déluge d’aversions; il semble également que personne n’achète les NFT Ghost Recon.

Cependant, Ubisoft ne recule pas devant les NFT, tandis que Konami et Square Enix ont annoncé leur intention d’adopter les non fongibles. Le seul acteur de l’industrie à s’élever contre eux est le réalisateur de It Takes Two, Josef Fares, qui a déclaré qu’il préférait se faire tirer dessus plutôt que d’ajouter des NFT à ses jeux.