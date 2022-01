Lenovo présente ses nouveaux ordinateurs portables avec les dernières nouveautés d’Intel au CES

Le barrage de nouvelles du CES est incroyable. La réalité est qu’il nous est impossible de couvrir tout ce qui s’est passé car il y a beaucoup de nouvelles et certaines d’entre elles n’intéressent pas notre environnement. Cependant, Lenovo a présenté sa nouvelle famille d’appareils Yoga et, comme toujours, la qualité et le style sont des éléments clés. Nous allons voir le nouveau Lenovo Yoga qu’ils ont présenté.

Découvrez le nouveau Lenovo Yoga présenté au CES

Lenovo Yoga 9i, un design avant-gardiste et une finition sans coins

Le Yoga 9i lance un nouveau design qui arrondit les angles pour faciliter l’utilisation de l’appareil à tout moment. Ses couleurs sont habituelles sans fanfare et il utilise désormais davantage de matériaux recyclés pour œuvrer en faveur de l’environnement.

Un détail intéressant est les haut-parleurs, signés par Bower & Wilkins. Ceux-ci tournent lorsque nous faisons pivoter l’appareil. De cette façon, l’audio nous accompagne dans la position dans laquelle se trouve l’ordinateur portable. De plus, nous avons la garantie de cette firme, spécialiste de l’audio, de fournir la plus haute qualité.

Ce Lenovo intègre le processeur Intel Core i7 1260P de dernière génération ainsi que des graphiques Intel Iris X. L’un des points les plus intéressants est son écran tactile OLED 4K avec un minimum de cadres. Lenovo s’est assuré qu’il est de la plus haute qualité et est certifié VESA DisplayHDR500 et 100 % précis DCI-P3. Il prend en charge Dolby Vision HDR et Dolby Atmos. Une bête que l’on peut acheter à partir de 1 399 $ au deuxième trimestre de l’année.

Lenovo Yoga 7i 14 et 16 ″, polyvalence dans toutes les tailles

Chez Lenovo ils n’ont pas oublié de renouveler leur gamme Yoga 7i avec l’idée de proposer deux tailles différentes mais le même concept dans le corps de l’appareil. En plus d’inclure le même Intel Core i7 1260P dans sa meilleure configuration, Lenovo souhaite également proposer un écran tactile OLED 2.8K. Garder une compatibilité à 100% avec DCI-P3 et Dolby Vision et Dolby Atmos.

Cet ordinateur convertible est idéal pour tous ceux qui aiment profiter des séries et des films ainsi que travailler. Nous l’aurons disponible en gris orage et bleu pierre à partir de 899 $ pour la version 16 pouces et de 949 $ pour la version 14 pouces.

Lenovo Yoga 6 un excellent bas de gamme écologique

Le design intuitif, la technologie et la mode évoluent et, dans certains cas, commencent à fusionner. Lenovo a une longueur d’avance avec le nouvel ordinateur portable convertible Yoga 6 qui s’inspire de toutes les façons dont nous prenons des décisions dans notre vie quotidienne qui affectent l’environnement.

Nous allons lister tous les éléments que Lenovo a pris en compte. Nous avons commencé par choisir un ordinateur portable 2 en 1 Dark Teal fabriqué à partir de matériaux recyclés, dont une coque en aluminium recyclé. Ou une option de couverture enveloppée de tissu fabriquée à partir de 50 % de plastique recyclé et traitée avec une finition résistante aux taches pour plus de solidité. 30% de plastiques recyclés sont utilisés dans l’adaptateur secteur. Le Yoga 6 est également exempt de mercure, d’arsenic et de retardateur de flamme bromé (BFR), et est certifié ENERGY STAR® et EPEAT Silver ™ pour répondre aux normes énergétiques et environnementales.

Près de 25% des cellules de batterie du Yoga 6 utilisent du plastique post-consommation. Même l’emballage de l’ordinateur portable est le plus écologique offert par Yoga en se procurant des emballages en papier durables provenant de forêts gérées de manière responsable et certifiées FSC®. De plus, 90 % du plastique protecteur à l’intérieur de la boîte est fabriqué à partir de plastique recyclé.

En plus d’être plus respectueux de l’environnement, ce cabriolet est une bête avec un processeur AMD Ryzen 7 5700U et des graphiques AMD Radeon intégrés qui offrent des performances ultra-rapides grâce à jusqu’à 8 cœurs puissants, un bon rapport qualité-prix avec une expérience élégante. pour Windows 11 et une autonomie hyper-efficace plus Rapid Charge Boost.

Si vous souhaitez prendre soin de l’environnement pendant que vous renouvelez votre ordinateur portable, vous pouvez acheter ce Lenovo Yoga 6 à partir de 749 $ au deuxième trimestre de l’année. Un pari différent de Lenovo qui prend soin de notre planète.