Meta poursuivi pour son rôle présumé dans le meurtre d’un officier fédéral

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La société mère de Facebook, Meta, est poursuivie par la sœur d’un agent de sécurité fédéral qui a été tué lors d’une fusillade au volant en 2020. La poursuite prétend que le réseau social était responsable de la mise en relation des deux personnes inculpées dans l’incident et de les aider à planifier le attaque.

Dave Patrick Underwood a été tué par balle devant un bâtiment fédéral et un palais de justice à Oakland, Californie, en mai 2020. Sa sœur, Angela Underwood Jacobs, a déposé une plainte devant la Cour supérieure du comté d’Alameda, affirmant que la fusillade « n’était pas un acte de violence aléatoire ». mais un « point culminant d’un complot extrémiste ourdi et planifié sur Facebook par deux hommes qui Meta se sont connectés via l’infrastructure des groupes Facebook et son utilisation d’algorithmes conçus et destinés à augmenter l’engagement des utilisateurs ».

Les deux hommes inculpés dans cette affaire étaient liés au mouvement antigouvernemental « boogaloo » que Facebook a banni de sa plateforme en juin 2020, rapporte Engadget. L’interdiction découlait de « la promotion active de la violence contre les civils, les forces de l’ordre et les responsables et institutions du gouvernement ».

La poursuite contestera la section controversée 230 de la Communications Decency Act, une loi de 1996 qui stipule qu’un service informatique interactif ne peut être tenu responsable du contenu de tiers car il n’est pas l’éditeur de ce matériel. Joe Biden a déclaré qu’il voulait révoquer ou réécrire l’article 230 au début de 2020, et c’était un objectif majeur lorsque Facebook, Twitter et Google ont témoigné devant le Congrès l’année dernière.

« Facebook porte la responsabilité du meurtre de mon frère », a déclaré Jacobs dans un communiqué. « Facebook a sciemment promu des contenus incendiaires et violents et connecté des extrémistes qui ont comploté et exécuté le meurtre de mon frère. Facebook doit être tenu responsable du mal qu’il a causé non seulement à ma famille, mais à tant d’autres à travers sa promotion de contenu extrémiste et en promouvant des algorithmes pour recruter activement des membres sur sa plate-forme Web.

L’une des affirmations de la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen (ci-dessus) était que la plate-forme a sciemment encouragé et promu le contenu extrémiste, une accusation citée par l’avocat de Jacobs, Ted Leopold.

« Nous pensons et avons l’intention de montrer que la conduite de Facebook a conduit à une montée de l’extrémisme dans le monde et à des actes de violence dans le monde réel, y compris le meurtre de l’officier Underwood », a déclaré Leopold.

Un porte-parole de Meta a déclaré au New York Times que « les allégations sont sans fondement juridique » et qu’il avait « interdit plus de 1 000 mouvements sociaux militarisés ».

Facebook a passé des années à être accusé de ne pas avoir supprimé le contenu extrémiste qui pourrait inciter à la violence. Un ministre israélien a qualifié l’entreprise de « monstre » en 2016 pour avoir prétendu qu’elle était en partie responsable de la mort de deux jeunes de 13 ans. Plus récemment, Facebook a été poursuivi par des réfugiés rohingyas pour 150 milliards de dollars pour le génocide au Myanmar, au cours duquel il aurait autorisé les discours de haine sur la plateforme.