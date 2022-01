Le jeu en ligne viral Wordle restera sans publicité, aucune version mobile n’est prévue

En bref : le créateur du récent jeu à succès viral Wordle a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de monétiser le jeu et qu’il ne voulait pas qu’il domine le temps des joueurs comme d’autres jeux à succès pourraient essayer de le faire.

Josh Wardle a déclaré cette semaine à BBC Radio 4 qu’il souhaitait que son jeu reste simple et qu’il n’ait jamais eu l’intention qu’il ait autant de succès qu’il l’a fait. La BBC affirme que Wordle a attiré l’attention de centaines de milliers de personnes en seulement trois mois.

Si vous avez vu des gens tweeter des blocs apparemment aléatoires de carrés noirs, jaunes et verts, ce sont leurs scores Wordle.

Wordle, c’est un peu comme des mots croisés quotidiens mélangés à du pendu. Les joueurs ont six chances de deviner le mot du jour, mais le jeu offre des indices si les joueurs devinent la bonne lettre au mauvais ou au bon endroit.

Pour le moment, il n’est disponible que via les navigateurs (ordinateur de bureau ou mobile), et Wardle n’a pas l’intention de créer une version mobile native (bien que des jeux similaires puissent être trouvés sur l’App Store d’Apple).

Wardle a exprimé des soupçons à l’égard des jeux mobiles qui exigent l’attention des utilisateurs avec des éléments tels que les notifications push. Il a dit qu’il ne voulait pas que Wordle attire l’attention des joueurs plus que les quelques minutes qu’ils pourraient prendre pour deviner chaque mot de la journée. Wordle n’a pas non plus de publicité et Wardle a déclaré qu’il ne faisait rien avec les données des joueurs.