Asus prépare un ordinateur portable OLED pliable de 17 pouces avec des processeurs Intel de 12e génération et Thunderbolt 4

En bref : les ordinateurs portables OLED devraient devenir plus courants cette année, des entreprises comme Asus introduisant de nouveaux modèles allant des facteurs de forme traditionnels au concept pliable plus exotique. Pourtant, la pénurie actuelle de puces les rendra chères au moment où le marché se réchauffe.

Cette année, Asus entrera dans le territoire des ordinateurs portables à écran pliable. L’entreprise n’est pas étrangère à l’expérimentation de concepts matériels nouveaux et exotiques, et cette fois il n’y a pas de différence. Parmi les nombreuses annonces d’Asus au CES 2022 figure l’introduction du Zenbook 17 Fold OLED, un clapet de 17,3 pouces avec un écran OLED pliable qui sera disponible plus tard cette année.

Tout comme les téléphones pliables, l’idée d’utiliser un écran pliable dans un ordinateur portable est de vous donner plus d’espace d’écran avec lequel travailler tout en gardant l’encombrement global de l’appareil suffisamment petit pour maintenir la portabilité. Le Zenbook 17 Fold n’est en aucun cas petit, et une fois déplié, il s’agit essentiellement d’une tablette géante avec un écran de 17 pouces au format 4:3 affichant une résolution de 2 560 par 1 920 pixels.

Lorsqu’il est partiellement plié sur le côté, il peut également être utilisé comme un ordinateur portable avec un écran de 12,3 pouces au rapport 3:2, soit avec le clavier à l’écran, soit avec le module complémentaire de clavier Bluetooth ErgoSense pleine taille.

Du point de vue des spécifications, le Zenbook 17 Fold est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 12e génération de la série U associé à 16 Go de RAM et 1 To de stockage PCIe. Les options de connectivité incluent le WiFi 6 et deux ports Thunderbolt 4. Une webcam de 5 mégapixels est accompagnée d’un capteur infrarouge compatible avec Windows Hello. Tout cela est alimenté par une batterie de 75 Wh qu’Asus a réussi à intégrer à l’intérieur du châssis de 8,7 mm d’épaisseur. L’unité entière pèse 3,75 livres, ce qui est plus léger qu’un MacBook Pro 16 pouces.

Le Zenbook 17 Fold est accompagné de deux autres ordinateurs portables OLED, le Zenbook 14X OLED Space Edition et le Zenbook 14 OLED. Le Zenbook 14X est livré avec un « écran compagnon » de 3,5 pouces sur le couvercle, et les deux modèles sont équipés d’écrans OLED 16:10 2,8K prenant en charge la gamme complète de couleurs DCI-P3 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Les nouveaux Zenbooks arriveront au cours du deuxième trimestre 2022, mais la société n’a pas encore annoncé les prix.