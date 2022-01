Google cherche à améliorer la connectivité entre Android et Windows

Conclusion : après avoir récemment révélé son intention d’apporter des jeux Android sur les PC Windows, Google montre maintenant un peu plus d’amour pour le système d’exploitation de Microsoft en annonçant des fonctionnalités Android telles que Fast Pair et Nearby Share pour Windows pour permettre une meilleure connectivité entre les deux plates-formes. Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan plus large de Google visant à améliorer l’écosystème Android avec une communication plus intelligente entre les appareils, y compris les Chromebooks et les montres connectées Wear OS.

Google a abandonné le CES cette année, mais avait beaucoup à partager concernant l’état actuel et les ambitions futures d’Android. Dans son article de blog, Google a mis en évidence les fonctionnalités Android existantes et à venir, telles que la configuration et le couplage instantanés entre les Chromebooks et les téléphones Android, le verrouillage/déverrouillage des appareils avec les montres connectées Wear OS et la prise en charge des clés de voiture numériques pour les BMW avec téléphones ultra-large bande.

La partie la plus intéressante de l’annonce de Google est arrivée à la fin, où elle a révélé des plans pour une intégration plus poussée des téléphones Android avec les PC Windows. Google a rarement montré son amour pour le système d’exploitation de Microsoft dans le passé, compte tenu de leur rivalité, mais le vent semble maintenant tourner.

Non seulement nous obtenons des jeux Android sur les PC Windows 10 et Windows 11 plus tard cette année, mais également une meilleure intégration Android-Windows avec des fonctionnalités telles que Fast Pair et Nearby Share pour configurer et associer rapidement des appareils, des accessoires Bluetooth, synchroniser des messages texte et partager des dossiers.

De nombreux programmes câblés et sans fil tiers comblent déjà l’écart de connectivité Android-Windows. Cependant, la mise en œuvre de Google sera probablement plus transparente que les solutions existantes et pourrait potentiellement couvrir un large éventail de téléphones Android à l’avenir. Cela pourrait également pousser Microsoft à améliorer davantage l’application Votre téléphone, qui est actuellement conçue pour les propriétaires d’appareils Samsung Galaxy et Surface.

Fait intéressant, comme ce fut le cas avec le plan de Google pour les jeux Android sur Windows qui excluait un partenariat avec Microsoft pour l’application Play Games, cette intégration axée sur la productivité des fonctionnalités Android exclut également Microsoft de l’action. Au lieu de cela, Google dit qu’il travaille avec Acer, HP et Intel pour apporter l’expérience à certains PC Windows plus tard cette année.