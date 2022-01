Le boîtier HP Omen 45L met le radiateur à l’extérieur

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Il semble que 2022 soit l’année du boîtier PC au CES. À la suite de la révélation de conceptions uniques par plusieurs sociétés, HP s’est joint à la fête avec l’Omen 45L ATX, qui comprend une chambre cryogénique Omen qui stocke le radiateur du système à l’extérieur du boîtier principal.

L’Omen 45L est le dernier-né de la gamme d’ordinateurs de bureau Omen bien évalués de HP. En plus d’être plus grand que le précédent Omen 40L, le nouveau PC est livré avec une chambre cryogénique brevetée Omen. Il s’agit d’une chambre placée à l’extérieur de la section intérieure principale qui peut abriter des refroidisseurs de liquide tout-en-un mesurant jusqu’à 360 mm de long.

La théorie derrière la chambre cryogénique est qu’en gardant le radiateur à l’extérieur du boîtier, il peut aspirer de l’air ambiant plus frais que s’il était à l’intérieur. La conception de la chambre signifie également que le châssis peut être transporté par la poignée qu’il crée.

HP affirme que la chambre cryo peut abaisser les températures du processeur de 6 degrés Celsius par rapport aux conceptions standard. Il y a aussi une entrée à l’avant du boîtier pour que les trois ventilateurs RVB de 140 mm puissent aspirer de l’air frais.

Un autre avantage de l’Omen 45L est qu’il possède des panneaux avant et latéraux verrouillables qui peuvent être facilement retirés sans outils. HP vend maintenant le boîtier sur son site Web avec un système complet emballé à l’intérieur – jusqu’à un Intel Core i9-12900K, RTX 3090, 64 Go de RAM DDR4, 2 To NVMe SSD – à partir de 1 999 $. Il existe également des options alimentées par AMD à partir de 2 378,99 $ qui peuvent être spécifiées jusqu’à un Ryzen 9 5900X. Il est à noter que tous les composants proviennent de marques nommées.

La bonne nouvelle pour ceux qui préfèrent construire leur propre PC est que le boîtier Omen 45L sera bientôt disponible à l’achat seul. Aucun prix n’a été donné, mais attendez-vous à ce qu’il se situe entre le Hyte Y60 à 199 $, qui offre une vue panoramique sur la quincaillerie intérieure, et la série Kinetic à 250 $ avec ses 18 évents triangulaires motorisés.