Comment transférer vos données, trophées, jeux et jeux de PS4 vers PS5 ?

Si vous avez enfin réussi à obtenir l’une des rares unités du stock récent pour PS5, nous vous dirons comment vous pouvez migrer de votre ancienne console vers la nouvelle afin de ne rien perdre au passage. Plus précisément, ils peuvent être transférés de PlayStation 4 à PlayStation 5 : jeux et applications, jeux sauvegardés et données de jeu. Il existe plusieurs façons de transférer des données de PS4 vers PS5 et nous les expliquons ci-dessous étape par étape :

Connectez la PS4 et la PS5 au même réseau WiFi ou via un câble LAN Utiliser un lecteur de stockage externe de PS4 à PS5 Service de stockage et de téléchargement dans le cloud pour PS Plus

Transférez des données de PS4 à PS5 sur le même réseau :

Pour cette option, il faudra avoir les deux consoles physiquement au même endroit, connectées simultanément au même réseau WiFi, pouvant utiliser deux écrans ou un seul avec 2 ports HDMI disponibles. Avec cette méthode de migration de PS4 vers PS5, les fichiers multimédia ne sont pas transférés. Pour transférer les photos et vidéos, vous devez utiliser une clé USB ou un disque dur externe.

Les étapes à suivre pour transmettre les données entre les consoles via le réseau WiFi ou Ethernet sont :

Connectez-vous aux deux consoles avec le même utilisateur

Connectez les deux consoles au même réseau WiFi domestique ou via un câble LAN

Connectez les deux consoles à différents ports HDMI sur le téléviseur (ou avec 2 écrans)

Entrez dans le menu « Système » de la PS5

Appuyez sur : « Transfert de données » et « Continuer »

Lancez le mode de recherche et la PS4 sera détectée

Appuyez sur le bouton d’alimentation PS4 dans le délai imparti à l’écran

Patientez pendant la préparation du transfert de données

Appuyez sur « Sélectionner tout » ou spécifiez un par un en cochant les cases

Attendez que le système de transfert de données se termine

La PS4 va redémarrer ainsi que la PS5, avec toutes les données de transfert

Transférez des données de PS4 à PS5 avec un périphérique USB :

Cette option nécessite un lecteur de stockage externe 3.0 et peut nécessiter un formatage avant de pouvoir être utilisée pour la première fois. Dans ce cas, les étapes sont les suivantes :

Connectez le lecteur de stockage 3.0 au port USB de la PS4

Entrez dans le menu Paramètres / Périphériques / Périphériques de stockage USB

Sélectionnez le disque dur externe ou la clé USB détectée

Revenir à Paramètres / Stockage / Stockage système

Toutes les données des jeux et applications installés apparaîtront

Cochez « Tout sélectionner » ou sélectionnez un par un ceux que vous souhaitez passer

Appuyez sur le bouton : « Options » et choisissez : « Déplacer vers le stockage étendu »

Allumez la PS5 et branchez le périphérique USB dans le port à l’arrière

Allez dans : Paramètres / Stockage / Stockage développé / Éléments que vous pouvez déplacer

Tout sélectionner et confirmer pour passer au stockage de la console

Transférez des données de PS4 à PS5 avec PS Plus :

Au sein de la bibliothèque de jeux PS5, tout utilisateur peut télécharger tous les jeux numériques achetés sur le PS Store sans avoir à être abonné à PS Plus (tous ceux qui ont été acquis avec le même identifiant d’utilisateur PlayStation Network depuis leur PS4).

La différence est que les utilisateurs de PS Plus peuvent télécharger les données sur le cloud. Vous pouvez donc utiliser cette méthode pour télécharger des données de PS4 vers PS Plus, puis les télécharger depuis PS5 en suivant ces étapes :

Entrer : Paramètres (depuis PS4) / Gestion des données sauvegardées de l’application

Données enregistrées dans le stockage système

Télécharger vers le stockage en ligne

Allez dans : Paramètres (PS5) / Paramètres des jeux, des applications et des données enregistrées

Données sauvegardées PS4 / Stockage en nuage

Déplacer vers : télécharger vers le stockage de la console

Tout sélectionner / Télécharger

Comment transférer des trophées de PS4 vers PS5 ?

Il n’y a pas de procédure supplémentaire pour transférer des trophées de PS4 à PS5 car les trophées PlayStation sont synchronisés sur toutes les consoles liées au même utilisateur de la même manière que les jeux et les jeux peuvent être transférés de PS4 à PS5.

N’oubliez pas que la PS5 est rétrocompatible avec les jeux PS4, (sauf pour certains jeux qui ne fonctionnent que sur PS4) donc vous ne perdrez rien et lorsque vous effectuerez le processus de migration, les données sur votre ancienne PS4 ne seront pas effacées non plus (au cas où vous voudriez le garder). Le processus de passage de la PS4 à la PS5 est une copie de tout le contenu que l’utilisateur possède de son ancienne console vers la nouvelle, mais cela ne l’oblige pas à supprimer les données de l’ancienne console. Par conséquent, si vous envisagez de le vendre, vous devrez le formater et dissocier votre compte utilisateur.