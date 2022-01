Le XPS 13 Plus de Dell ajoute des touches capacitives de style barre tactile et un trackpad haptique, supprime la prise casque

Pourquoi c’est important : le XPS 13 de Dell a longtemps été considéré comme le meilleur ultraportable Windows grâce à sa combinaison de construction, de batterie, d’alimentation et d’affichage. La société a dévoilé sa dernière version de l’ordinateur portable au CES, et elle s’accompagne d’un changement surprenant : la rangée de touches de fonction a été remplacée par de petits boutons LED sur une barre plate, un peu comme la barre tactile qu’Apple a récemment retirée de ses MacBook Pro. .

Le Dell XPS 13 a longtemps remporté le prix du «Meilleur ultraportable» aux côtés du MacBook Pro 13 pouces dans notre guide Best of Laptops. Il est souvent loué pour un design que l’on imagine ne pourrait pas être plus élégant, mais le Dell XPS 13 Plus montre que cela peut être fait, mais est-il trop élégant ?

La première chose que vous remarquerez peut-être dans le nouveau modèle est que Dell a supprimé tout l’espace entre les touches du clavier. Cela peut ne pas sembler attrayant, mais cela a permis à chaque touche d’être légèrement plus grande (le clavier atteint les bords du châssis), et la société affirme qu’elle a toujours le même 1 mm de course que le modèle de l’année dernière.

Mais la différence la plus évidente est que Dell a remplacé la rangée de fonctions de l’ordinateur portable par une « rangée de fonctions tactiles capacitives ». Malgré la comparaison évidente, Dell insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de sa version de la barre tactile d’Apple, car chacune a une fonction fixe, telle que la luminosité et le volume, bien que les utilisateurs puissent basculer entre les touches Fonction et Média. Dell affirme également que la suppression des touches de fonction permet d’améliorer les thermiques.

Le trackpad est également différent. Désormais sans bordure et invisible sous une vitre au bas du clavier, Dell l’appelle un « ForcePad haptique » qui ne s’enfonce pas lorsqu’il est pressé mais reproduit la sensation avec l’haptique, tout comme les pavés tactiles du MacBook.

Le dernier changement de conception important est que la prise casque a été supprimée. Dell pense que cela donne au XPS 13 Plus un design encore plus minimaliste, mais il est difficile d’imaginer que quelqu’un soit satisfait de cette décision.

Côté matériel, le Dell XPS 13 Plus offre le choix entre des écrans OLED et LCD, des processeurs Core i5 ou i7 de 12e génération, jusqu’à 32 Go de RAM, jusqu’à 2 To de stockage, quatre haut-parleurs, un écran tactile 4K et, comme avec le modèle précédent, les ports sont limités à deux entrées Thunderbolt 4 USB-C.

Bien qu’il ne s’agisse que de premières impressions issues de brefs tests pratiques, les opinions ont varié de très bonnes à indifférentes à quelqu’un qui a qualifié cela de « gâchis à la mode ». Nous le découvrirons nous-mêmes lorsqu’il arrivera au printemps avec un prix de départ prévu de 1 199 $.