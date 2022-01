BMW et E Ink dévoilent un concept-car aux couleurs changeantes au CES

En bref : alors que des entreprises comme Qualcomm, Tesla, Ford ou Hyundai parlent davantage de véhicules tout électriques et de systèmes de conduite autonome avancés, à la fois dans et hors du CES, le concept-car de BMW lors de l’événement cette année apporte quelque chose de complètement différent. Si sa technologie de changement de couleur en fait de vraies voitures, elle pourrait avoir des utilisations tangibles en dehors du simple aspect flashy.

BMW et E Ink ont ​​dévoilé le concept BMW iX Flow au CES cette semaine, un SUV recouvert du Prism ePaper d’E Ink, qui lui permet de changer de couleur. E Ink, une société spécialisée dans les écrans basse consommation et le papier électronique, a développé Prism comme une sorte de papier peint qui peut être programmé pour afficher différentes choses. BMW dit qu’il pourrait augmenter les options de personnalisation ou rendre la voiture plus visible dans certaines conditions (ci-dessous).

L’iX Flow présenté au CES ne peut changer qu’entre le noir et le blanc, mais ces deux couleurs à elles seules pourraient profiter à la consommation d’énergie de la voiture et aux commandes de climatisation. Lors des journées chaudes et ensoleillées, le véhicule pouvait devenir blanc pour refléter la lumière du soleil et rester plus facilement au frais. Par temps froid, il pourrait devenir noir pour absorber la lumière du soleil et chauffer plus efficacement l’intérieur. E Ink n’affiche aucune lumière elle-même – elle ne reflète que la lumière ambiante – et elle n’utilise de l’énergie que lors du changement de couleur.

Dans des nouvelles connexes, Qualcomm a présenté un système de châssis numérique au CES et s’associe à BMW pour utiliser certaines de ses fonctions de châssis numérique à partir des modèles 2025.