Apple vaut plus qu’AMD, Intel, Nvidia, Netflix, Disney, Walmart et Bitcoin réunis

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple a lancé la nouvelle année en beauté, devenant la première entreprise cotée en bourse à atteindre une valorisation de 3 000 milliards de dollars le premier jour de négociation en 2022. Le géant de la technologie basé à Cupertino a brièvement atteint la barre des 3 000 milliards de dollars lorsque les actions ont atteint un sommet de 182,85 $ le lundi. À la fermeture du marché, la valeur de l’action avait légèrement baissé à 182,01 $, ce qui signifie qu’Apple a terminé la journée avec une capitalisation boursière de 2,99 billions de dollars.

Pour donner un sens au chiffre, on pourrait combiner AMD, Intel, Nvidia, Netflix, Disney, Walmart et Bitcoin, et Apple vaut toujours plus.

La réalisation est en grande partie symbolique, mais elle met en évidence la valeur ajoutée qu’Apple a ajoutée en un laps de temps relativement court.

Apple a atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars en août 2018 et n’a eu besoin que de deux ans de plus pour atteindre la barre des 2 000 milliards de dollars. Il n’a fallu que 16 mois au titan de la technologie pour s’attaquer à 1 000 milliards de dollars supplémentaires pour franchir la barre des 3 000 milliards de dollars.

La grande technologie en général a eu une course impressionnante ces derniers temps. Microsoft est actuellement évalué à 2,5 billions de dollars et Google n’est pas loin derrière, juste au sud de 2 billions de dollars. Amazon et Tesla se sont également manifestés ces derniers mois, le premier détenant une capitalisation boursière de 1,74 billion de dollars et le second à 1,2 billion de dollars au moment de la rédaction.

Apple aurait une solide gamme de produits en magasin pour 2022, avec de nouveaux Mac, des montres Apple, des iPhones actualisés et plus encore sur le pont. Nous pourrions même voir la couverture de rupture du casque de réalité mixte d’Apple cette année.