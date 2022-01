Amazon Basics 15KC-71EU4 Aspirateur sans Sac à Cylindre, Puissant pour Sols Durs et Tapis, Filtre Hepa, Compact et Léger, 700 W, 1,5 L

Aspirateur cylindrique et cyclonique sans sac ; performances aaa en termes d'efficacité énergétique et de performances de nettoyage ; consommation de 25 kwh par an Tête triple action qui absorbe en profondeur les poussières grosses et fines (réglage de l'aspiration par simple bouton coulissant) Filtre lavable hepa 12 qui capture plus de 99,5 % de toutes les particules pour une sortie d'air plus pure Capacité de 1,5 l ; petit, compact et léger ; facile à porter grâce à la poignée intégrée ; câble de 5 m de long ; tuyau réglable de 1,5 m Câble rembobinable ; accessoires incluant suceur plat, tête pour tissus d'ameublement, brosse à épousseter, brosse pour parquet, et support pour accessoires