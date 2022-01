Regardez AMD dévoiler de nouveaux processeurs et cartes graphiques lors de son livestream CES 2022 à 7h PT / 10h HE

En bref : AMD, Intel et Nvidia ont tous leurs présentations virtuelles respectives au CES 2022 aujourd’hui (tout comme Samsung et Sony). Le Dr Lisa Su de l’équipe rouge est la première avec une heure de début à 7h PT / 10h HE, et vous pouvez regarder les débats en direct ici.

AMD a promis de « démontrer comment nous ferons de 2022 une année inoubliable pour les joueurs, les créateurs et les utilisateurs de PC mobiles », lors de son livestream Product Premier plus tard dans la journée.

Grâce à un prix Honoree publié sur le site Web de la Consumer Technology Association (CTA), nous savons avec certitude que les processeurs mobiles Ryzen 6000 ‘Rembrandt’ seront un moment fort du salon AMD.

Bonne année et bienvenue en 2022 ! Nous commençons l’année avec beaucoup de nouvelles technologies – j’espère que vous vous joindrez à nous pour notre #AMD2022 Première du produit le 4 janvier à 7h PT : https://t.co/ixOLhxjkuM pic.twitter.com/DT0pXHiLXw – Lisa Su (@LisaSu) 3 janvier 2022

Comme indiqué précédemment, la page confirme que les puces APU mobiles seront dotées d’une architecture graphique RDNA2. Il est également fait mention de la prise en charge de la mémoire DDR5, qui est une perspective attrayante pour les fans d’ordinateurs portables, ainsi que de la technologie de sécurité Pluton de Microsoft.

Les spécifications rumeurs des séries H et U du Ryzen 6000 incluent l’utilisation de la technologie Zen 3+ et du nœud de processus 6 nm, un TDP de 35-45 W et un maximum de 8 cœurs/16 threads.

Ailleurs, on s’attend à ce qu’AMD en révèle plus sur les processeurs Zen 3D V-Cache Vermeer-X. La société a déjà confirmé que les processeurs, qui offrent une amélioration des performances de 15 % par rapport aux processeurs actuels de la série Ryzen 5000, arriveront au début de 2022, une annonce aujourd’hui semble donc probable.

AMD dit qu’il mettra également en évidence les nouveaux GPU Radeon lors de l’événement. Cela pourrait inclure la Radeon RX 6500 XT et éventuellement la Radeon RX 6400, ainsi que des produits Radeon RX 6000 actualisés. Attendez-vous à en savoir plus sur Radeon Super Resolution, et nous pourrions même entendre parler des plans Zen 4 de la société. Connectez-vous plus tard dans la journée pour le savoir.