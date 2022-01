Regardez le discours d’ouverture du CES 2022 de Nvidia ici à 8 h 00 PT / 11 h 00 HE : RTX 3090 Ti entrant ?

Pourquoi c’est important : les fans de technologie attendent ce jour avec impatience depuis que Nvidia, AMD et Intel ont annoncé qu’ils organisaient leurs événements virtuels respectifs CES 2022 à quelques heures d’intervalle. Team Green commence à 8h PT / 11h HE, et vous pouvez tout regarder ici. Nous nous attendons à des révélations passionnantes, notamment la RTX 3090 Ti, dont la rumeur court depuis longtemps.

Compte tenu du flot de rapports affirmant qu’un RTX 3090 Ti arrivera en janvier, ainsi que de prétendues photographies de la carte/de l’emballage, l’annonce d’un nouveau produit phare d’Ampère semble à peu près inévitable.

Rejoignez-nous le 4 janvier à 8 h PT pour notre adresse spéciale virtuelle pendant #CES2022 pour voir les dernières avancées en matière d’informatique accélérée, de la conception et de la simulation aux jeux et aux véhicules autonomes. https://t.co/01wprkXzdE – NVIDIA (@nvidia) 16 décembre 2021

Le RTX 3090 Ti devrait comporter un énorme TDP de 450 W, soit 100 W de plus que le RTX 3090 à la vanille, ainsi qu’un GPU GA102-250 avec 10 752 cœurs CUDA (256 de plus que le RTX 3090), 24 Go de VRAM GDDR6X, 84 clusters, 84 RT cœurs, 336 cœurs Tensor et 128 ROP. Nous avons également entendu dire qu’il sera livré avec une mémoire de 21 Gbit/s permettant une bande passante théorique totale de plus de 1 To/s et comportera des modules de 2 Go au lieu des modules de 1 Go utilisés sur le modèle actuel.

Bien que le RTX 3090 Ti semble impressionnant, les chances qu’il soit en stock abondant et à un prix qui n’est pas beaucoup plus élevé qu’un PDSF déjà substantiel sont minces, voire nulles. Nvidia espère que ces problèmes sont moins apparents à l’autre extrémité de la hiérarchie d’Ampère, où nous nous attendons à voir une version de bureau du RTX 3050 annoncée.

Selon les rumeurs, le RTX 3050 d’entrée de gamme serait équipé du GPU GA106-150 et pourrait rivaliser avec le prochain Arc Alchemist A380 d’Intel.

Nous pourrions voir de nouveaux GPU pour ordinateurs portables lors de l’événement – un RTX 3070 Ti mobile a été répandu – et peut-être des versions actualisées des cartes actuelles, telles qu’un RTX 3080 12 Go et un RTX 3070 Ti 16 Go.

En dehors des cartes graphiques, Nvidia a déclaré qu’elle présenterait « les dernières avancées en matière d’informatique accélérée » lors de la conférence, qui couvre la conception, la simulation et la conduite autonome, ainsi que les jeux. Revenez plus tard dans la journée pour voir combien de prédictions nous avons eues.