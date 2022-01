Le CES 2022 se terminera un jour plus tôt après des annulations majeures pour des événements en personne

Le point de vue de l’éditeur : à vrai dire, il s’agit plus d’un mouvement de relations publiques qu’autre chose. Demandez à n’importe qui qui est allé au CES et il vous dira que le quatrième jour du salon est en grande partie une formalité. Il n’est pas rare de trouver beaucoup de stands vides le dernier jour, et plusieurs autres font activement leurs bagages pour rentrer chez eux. En toute honnêteté, le CES aurait probablement dû être réduit à trois jours auparavant.

Pliez mais ne cassez pas. C’est le mantra du Consumer Electronics Show 2022 alors que plusieurs grandes entreprises ont annulé leurs plans en personne pour l’événement de la semaine prochaine à Las Vegas, laissant les organisateurs se démener pour essayer de sauver le spectacle.

Au cours de la semaine dernière, le CES a déjà perdu plusieurs exposants clés, notamment Lenovo, Intel, AMD, MSI, OnePlus et IBM, Microsoft, Pinterest, Amazon, Google, Meta et Twitter, entre autres. Le président et chef de la direction du CTA, Gary Shapiro, a déclaré dans un article du 25 décembre pour le Las Vegas Review-Journal que le CES continuera et doit continuer, et a fustigé la presse et les autres critiques « qui ne racontent l’histoire qu’à travers leur objectif de drame et de grandes entreprises ».

C’est maintenant une semaine plus tard et la mélodie a un peu changé.

Le 31 décembre, le CTA a annoncé qu’il mettrait fin au CES 2022 un jour plus tôt. L’événement en personne est désormais prévu du 5 au 7 janvier 2022 à Las Vegas, les 3 et 4 janvier étant conçus comme des journées médiatiques. L’association a déclaré que cette mesure avait été prise en tant que mesure de sécurité supplémentaire en plus des protocoles de santé existants déjà en place pour le spectacle.