Spécifications du processeur non-K Intel Alder Lake confirmées par Asus et Colorful

En bref : Intel devrait dévoiler les versions non-K d’Alder Lake (Core de 12e génération) au CES mardi, mais Asus et Colorful ont confirmé certaines de leurs spécifications à l’avance. Certains modèles sont un peu décevants, tandis que d’autres sont des options convaincantes pour les non-overclockeurs.

Il n’est pas rare que les fournisseurs de cartes mères incluent des processeurs non commercialisés dans leurs listes de matériel pris en charge, ce qui est que s’est-il passé ici.

Dans les tableaux ci-dessous, nous avons le nombre de cœurs, les horloges de base et les TDP d’Asus et de Colorful, ainsi que les horloges boost provenant de documents marketing divulgués et de pages de produits publiées prématurément. Les prix divulgués de Best Buy ne sont pas inclus dans les tableaux, mais vous pouvez les consulter ici.

i9-12900/F* i9-12900T i7-12700/F i7-12700T P-Cores 8/16 8/16 E-Cores 8/8 4/4 Booster l’horloge 5,1 GHz ? 4,9 GHz ? Horloge de base 2,4 GHz 1,4 GHz 2,1 GHz 1,4 GHz TDP 65 W 35 W 65 W 35 W

Selon Asus, Alder Lake utilise deux étapes : C-0 et H-0. Les familles i9 et i7 utilisent le stepping C-0, qui possède huit cœurs de performance et huit cœurs d’efficacité. Le stepping H-0 a six cœurs de performance et aucun cœur d’efficacité.

i5-12600 i5-12600T i5-12500 i5-12500T i5-12400/F i5-12400T P-Cores 6/12 6/12 6/12 Booster l’horloge 4,8 GHz ? 4,6 GHz ? 4,4 GHz ? Horloge de base 3,3 GHz 2,1 GHz 3,0 GHz 2,0 GHz 2,5 GHz 1,8 GHz TDP 65 W 35 W 65 W 35 W 65 W 35 W

Intel sépare les deux pas à la jonction entre le 12600K, qui utilise le pas C-0, et le 12600 (non-K), qui utilise le pas H-0. Pour cette raison, le 12600K a quatre cœurs d’efficacité que le non-K n’a pas.

Tous les processeurs non-K i5 et i3 utilisent le pas H-0.

i3-12300 i3-12300T i3-12100/F i3-12100T P-Cores 4/8 4/8 Booster l’horloge ? ? 4,3 GHz ? Horloge de base 3,5 GHz 2,3 GHz 3,3 GHz 2,2 GHz TDP 60W 35 W 60/58* W 35 W

Il aurait peut-être été logique que les pièces d’entrée de gamme utilisent des noyaux d’efficacité. Mais, parce que le pas H-0 n’en a pas, ils sont coincés avec des cœurs de performance affamés.

Intel annoncera ces processeurs dans quelques jours, et nous les comparerons et tirerons bientôt des conclusions. Mais dans le présent, ils semblent être un ajout digne à la génération d’Alder Lake, c’est tout ce que nous pouvons demander.

Crédit image : Niclas Illg