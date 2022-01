Le Microsoft Store vous permet désormais d’installer des applications Office individuellement

Les utilisateurs de Microsoft Office réclament depuis longtemps le retour d’une fonctionnalité que le Microsoft Store a perdue il y a des années : l’installation séparée des applications Office. Maintenant, les Redmond ont enfin ramené cette fonctionnalité dans leur app store.

C’est Zac Bowden qui nous a mis en garde via son compte Twitter. Microsoft a décidé de réautoriser l’installation individuelle d’applications Office via le Store. Nous avons fait des tests sur nos ordinateurs et cela semble fonctionner parfaitement, même s’il faudra avoir un compte Microsoft 365 pour voir le bouton « installer ».

Je ne sais pas quand cela s’est produit, mais il semble que vous puissiez enfin installer des applications Office individuelles via le Microsoft Store ! Je viens d’installer Word et PowerPoint et aucune des autres applications n’a été extraite. Enfin! pic.twitter.com/tC6fNf8L1q -Zac Bowden (@zacbowden) 1er janvier 2022

Le Microsoft Store et Office sont à nouveau amis

De cette façon, nous pouvons télécharger des applications telles que Word, Excel ou PowerPoint de manière isolée sans avoir à installer l’intégralité de la suite bureautique comme auparavant. Après avoir cliqué sur le bouton « installer », un programme d’installation similaire à Office classique s’ouvrira, mais avec le logo Microsoft à la place.

Évidemment, nous serons également autorisés à supprimer ces applications de notre PC de manière isolée. Si nous cliquons sur le bouton « désinstaller », nous serons redirigés vers le panneau de configuration. Si, par exemple, l’application que nous voulons supprimer est Excel, elle apparaîtra dans le Panel avec le logo Office et avec le texte « Microsoft Excel 2021 ».

Il est important de noter que les applications sont installées dans leur version 64 bits, car dans le passé, le Microsoft Store téléchargeait les versions 32 bits. Nous sommes ravis que Microsoft ait ramené cette fonctionnalité, montrant qu’il prend très en compte les commentaires des utilisateurs et, accessoirement, améliore son nouveau magasin d’applications.