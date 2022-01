Le site technologique pionnier HardOCP revient en capacité limitée

Récapitulatif : Cela fait près de trois ans que le fondateur de HardOCP, Kyle Bennett, a annoncé qu’il quittait le site technologique pionnier pour occuper un poste chez Intel en tant que directeur de l’engagement enthousiaste, un concert qui verrait Bennett servir de liaison entre le fabricant de puces et l’amateur. communauté. Cette semaine, cependant, il est revenu à HardOCP bien que dans une capacité limitée.

Dans un message d’adieu publié le 19 mars 2019, Bennett a déclaré qu’il faisait le même travail depuis plus de deux décennies et que l’opportunité de faire quelque chose de nouveau était très attrayante.

« Mon nouveau poste chez Intel va me permettre d’être une autre voix pour les passionnés au sein de l’entreprise, ce dont je pense qu’il faut aller de l’avant », a déclaré Bennett. « De même, je vais devenir une voix d’Intel qui s’adresse directement à la communauté des passionnés, ce qui, à mon avis, est tout aussi nécessaire. »

Bennett a déclaré que HardOCP serait « mis en veilleuse » et ne publierait plus de nouvelles, d’éditoriaux ou de contenu de révision de matériel. Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du 1er avril, certains pensaient que ce n’était guère plus qu’un premier poisson d’avril. Un post Twitter de suivi avec une photo du badge de travail Intel de Bennett a dissipé tout soupçon d’une farce élaborée.

Le 28 décembre 2021, Bennett est revenu à HardOCP. Dans une brève mise à jour, il a déclaré qu’il était hors du jeu depuis près de trois ans maintenant, mais qu’il voulait un endroit pour dire ce qu’il pensait qui n’était pas sur les réseaux sociaux. Il a averti que les visiteurs ne devraient pas s’attendre à des mises à jour quotidiennes ou à des critiques comme par le passé. Considérez-le plutôt comme un blog où il parlera de temps en temps d’équipements technologiques et d’entreprises.

Les parties intéressées peuvent également suivre Bennett sur Twitter.

Crédit image: mulet